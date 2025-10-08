Tin sao Việt 8/10: NSƯT Chí Trung và bạn gái kém 18 tuổi Ngọc Lan quây quần bên các cháu. Anh xem đây là niềm hạnh phúc tuổi xế chiều của mình.

MC Đinh Phương Nam VTV tác nghiệp bão lũ. Anh cảnh báo mưa ngập nhiều tuyến đường tại Hà Nội, kêu gọi người dân ý thức bảo vệ bản thân.

Ca sĩ Myra Trần lên tiếng xin lỗi khi không được huấn luyện viên nào tại The Voice Mỹ bấm chọn, khiến khán giả thất vọng.

Nghệ sĩ Thúy Nga đăng ảnh chụp cùng lính Mỹ, khen ngoại hình cả 2 đẹp trai, cao ráo.

Hoa hậu Hương Giang tỏa sáng giữa thủ đô Copenhagen, Đan Mạch với áo dài rực rỡ sắc cờ Tổ quốc.

Nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ: "Bảo tàng Đạo Mẫu qua bão trời lại hửng nắng".

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga nền nã với áo dài.

Vợ chồng hoa hậu Ngọc Hân cùng con trai hơn 1 tháng tuổi đón Trung thu đầu tiên.

Diễn viên Ngân Khánh diện bikini, rạng rỡ đón tuổi 40.

Ca sĩ Đan Trường cùng ê-kíp tích cực chuẩn bị cho concert kỷ niệm 30 năm ca hát.

Diễn viên Tú Vi chụp bộ ảnh phong cách xưa.

Diễn viên Phương Nam (vai Tạ) chia sẻ hình ảnh hiếm thấy của đạo diễn Mưa đỏ sau khi nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 7/10. Anh viết: "Lần đầu tôi thấy chị Đặng Thái Huyền vui như thế".

=> Xem thêm những hình ảnh làng sao mới nhất trên VietNamNet.

Thúy Ngọc