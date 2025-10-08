Diễn viên Phương Nam (vai Tạ) chia sẻ hình ảnh hiếm thấy của đạo diễn Mưa đỏ sau khi nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 7/10. Anh viết: "Lần đầu tôi thấy chị Đặng Thái Huyền vui như thế".
Thúy Ngọc
