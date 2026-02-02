Nhiều năm nay, NSƯT Hoài Linh gần như vắng bóng trên các sân khấu Hà Nội, chỉ duy nhất có ngoại lệ là chương trình Xuân Phát Tài - nơi anh gắn bó từ những ngày đầu tiên, như một mối duyên bền chặt với khán giả Thủ đô mỗi dịp xuân về.

Tại hậu trường ghi hình Xuân Phát Tài 16, chia sẻ với phóng viên VietNamNet, danh hài cho biết, điều khiến anh nhận lời tham gia một chương trình không nằm ở cát-sê mà trước hết là kịch bản. Với Hoài Linh, nội dung kịch bản luôn được đặt lên hàng đầu.

"Có kịch bản hay, có đất diễn, có cảm xúc tôi mới nhận còn chuyện cát-sê, với tôi không quá quan trọng nữa", Hoài Linh chia sẻ.

NSND Hồng Vân và NSƯT Hoài Linh trong tiểu phẩm "Đòi nợ".

Ở tuổi 56, Hoài Linh thẳng thắn nhìn nhận sự thay đổi của bản thân theo năm tháng. Thời gian in hằn rõ nhất trên gương mặt và đôi bàn tay đã xuất hiện nhiều vết đồi mồi.

"Da mặt tôi sạm đi nhiều, tay chi chít đồi mồi, phần vì tuổi tác, phần vì tôi lười chăm sóc da. Không nghệ sĩ nào như tôi, chẳng chịu chăm chút 'mặt tiền' tí nào. Nhiều người còn bảo mỗi lần tôi lau lớp trang điểm trên mặt như lau đít nồi", nghệ sĩ hài hước chia sẻ.

Nam nghệ sĩ cũng không ngại so sánh bản thân với em trai Dương Triệu Vũ: "Tôi trắng ngang nó đấy nhưng nó chịu khó chăm da lắm. Thôi thì già rồi, lại toàn đóng vai nông dân khổ sở, để vậy cũng chẳng sao".

Câu chuyện về ngoại hình được Hoài Linh kể bằng sự tự trào, nhẹ nhàng nhưng phía sau đó là hình ảnh một Hoài Linh không quá bận tâm đến sự hào nhoáng bề ngoài.

Những năm gần đây, Hoài Linh cũng chủ động giảm nhịp độ làm việc. Anh không còn chạy show dày đặc như trước, chỉ lựa chọn những chương trình phù hợp để giữ gìn sức khỏe và phong độ nghề nghiệp.

Dẫu vậy, việc rời xa sân khấu với anh vẫn là điều rất khó. Nhìn vào những bậc tiền bối như nghệ sĩ Bảo Quốc, Kiều Mai Lý, Ngọc Giàu - những người vẫn miệt mài cống hiến dù tuổi đã cao, Hoài Linh càng tự nhắc mình không được phép chùn bước.

"Cái nghề này không làm thì buồn lắm, còn làm được tôi cứ làm", anh tâm sự.

Với Hoài Linh, sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn mà còn là mái nhà tinh thần - nơi anh tìm thấy niềm vui, sự an ủi và động lực để tiếp tục bước đi, dù thời gian đã để lại không ít dấu vết trên dáng hình người nghệ sĩ.

Hành trình cảm xúc mang tên "Tình khúc quê hương"

Với chủ đề Tình khúc quê hương, Xuân Phát Tài 16 đã mang đến cho khán giả một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc.

Chương trình mở màn bằng liên khúc Năm mới tốt thôi - Nàng Xuân qua phần trình diễn sôi động của nhóm Duy Khoa và nhóm BBstar. Giai điệu rộn ràng, trẻ trung như lời chúc xuân gửi đến khán giả, mở ra không khí tươi mới, tràn đầy hy vọng.

Tiết mục tiếp theo là ca khúc Hình ảnh người em không đợi do ca sĩ Hà Thanh Xuân thể hiện. Giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc của nữ ca sĩ đưa khán giả vào không gian trữ tình sâu lắng, mở đầu cho mạch cảm xúc hoài niệm của chương trình.

Kim Tiểu Long và Mỹ Hạnh mang đến ca khúc Khúc hát ân tình của nhạc sĩ Xuân Tiên như lời tri ân với những nghĩa tình quê hương, gia đình, gợi nhắc những giá trị bền bỉ trong đời sống người Việt.

NSND Tự Long và ca sĩ Hà Myo.

Ca sĩ Quốc Thiên xuất hiện với ca khúc Khi nào em mới biết. Giọng hát da diết, giàu nội lực của anh đã khắc họa trọn vẹn nỗi day dứt của một mối tình không trọn vẹn, chạm đến cảm xúc người nghe.

Với chất giọng trầm ấm, giàu tự sự, Mạnh Quỳnh mang đến ca khúc Ngày không em. Giọng hát sâu lắng, tinh tế của nữ ca sĩ đã khắc họa trọn vẹn những rung động đầu đời của tình yêu với ca khúc Trộm nhìn nỉ nhau, Ngại ngùng.

Trường Vũ xuất hiện với ca khúc Nhớ nhau hoài mang đậm màu sắc bolero trữ tình, gợi lên nỗi nhớ của những mối tình xa cách...

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình là tiết mục Cô Đôi Thượng Ngàn kết hợp cùng Tết vẫn vui ê hềndo Hà Myo, Cường Seven, Quốc Thiên và Tự Long trình diễn. Tiết mục là sự hòa quyện giữa âm hưởng dân gian và tinh thần hiện đại, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc trong không khí rộn ràng ngày xuân.

Bên cạnh âm nhạc, Xuân Phát Tài 17 tiếp tục ghi dấu với các tiểu phẩm hài vui nhộn, gửi gắm nhiều thông điệp.

Tiểu phẩm Chuyến xe cuối năm (kịch bản Mai Long) do các nghệ sĩ Quốc Huy, Lưu Huyền Trang, Huy Cuội, Khánh Ly, Xuân Nghĩa, Cường Cá, Thái Sơn và Trung Ruồi thể hiện, mang đến những tràng cười sảng khoái từ câu chuyện đời thường ngày giáp Tết.

Tiếp đó, tiểu phẩm Đòi nợ với sự tham gia của Tuấn Dũng, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt, Hồng Vân và Hoài Linh đã khắc họa sinh động những tình huống dở khóc dở cười quanh chuyện tiền bạc, vay mượn trong cuộc sống.

Nghệ sĩ Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền trong tiểu phẩm "Lẫn".

Ở phần sau chương trình, tiểu phẩm Lẫn (kịch bản Đinh Tiến Dũng) do các nghệ sĩ Thu Hà, Huy Cuội, Khánh Ly, Cường Cá, Xuân Nghĩa, Quang Thắng, Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh thể hiện tiếp tục chinh phục khán giả bằng lối diễn tự nhiên, ăn ý.

Hoài Linh trong phim "Làm giàu với ma 2":

Ảnh: Đức Nguyễn