NSƯT Hoài Linh vừa trở lại với La bàn không hướng Bắc với 2 vai trò cố vấn và diễn xuất. Vài năm qua, nghệ sĩ hạn chế nhận dự án vì sức khỏe và tuổi tác. Tuy nhiên, anh quyết định tham gia phim vì tìm thấy sự đồng cảm với tác phẩm. Đây được xem là cú bắt tay ''mạo hiểm'' của Hoài Linh và Quách Bem.

Quách Beem - đạo diễn phim nói Hoài Linh là người sống tình cảm, trọng ân tình. Khi ngỏ lời mời, ê-kíp đều gặp áp lực không chỉ mức thù lao thuộc hàng top của Hoài Linh còn cả về kịch bản, giá trị tổng thể tác phẩm để nghệ sĩ nhận lời.

Theo đạo diễn, Hoài Linh không quan trọng cát-sê vì muốn mọi người tập trung làm tốt phim. Việc nghệ sĩ góp mặt không chỉ tạo động lực cho anh em mà còn là sự bảo chứng cho dự án. Quá trình tiền kỳ, Hoài Linh góp ý để đạo diễn chỉnh sửa, làm tốt hơn phần sườn kịch bản.

Ở tuổi U60, cuộc sống của Hoài Linh khá khép kín. Nam nghệ sĩ tìm niềm vui từ những điều bình dị như đi rẫy, nuôi chim, câu cá. Cuộc sống gần gũi với thiên nhiên giúp anh thư giãn, tái tạo năng lượng. Mặt khác, nghệ sĩ dành nhiều thời gian cho gia đình, bên mẹ già và các anh em.

Clip Hoài Linh tận hưởng cuộc sống nông dân

Sau quá trình điều trị ung thư tuyến giáp, Hoài Linh tích cực chăm sóc sức khỏe. Anh uống thuốc hằng ngày và tái khám định kỳ sau mỗi 3-6 tháng.

Quách Beem thông cảm cho sức khỏe Hoài Linh nên sắp xếp lịch quay để đàn anh cảm thấy thoải mái, vừa đảm bảo sự xuất hiện của nghệ sĩ mỗi phút trên phim đều phải đắt giá.

“Tôi không đặt áp lực, không kỳ vọng quá nhiều về thời lượng hay hình ảnh của anh Linh. Ê-kíp chỉ mong anh xuất hiện đúng ở những điểm cảm xúc phù hợp nhất với câu chuyện”, đạo diễn chia sẻ với VietNamNet.

NSƯT Hoài Linh, Quyền Linh và đạo diễn Quách Beem trên phim trường.

Ngoài Hoài Linh, phim còn có sự xuất hiện của gương mặt gạo cội khác là Quyền Linh. Theo ê-kíp, sự đồng hành của 2 nghệ sĩ góp phần hoàn thiện chiều sâu câu chuyện.

Phim xoay quanh một người trẻ đứng trước những áp lực quen thuộc như gia đình, tình yêu và trách nhiệm, từ đó đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt. Dự án ban đầu có tựa đề Đường về, sau đó được đổi tên thành La bàn không hướng Bắc.

Đạo diễn Quách Beem nói Đường về là tên gọi giàu cảm xúc, phù hợp với tinh thần ban đầu của câu chuyện. Tuy nhiên, khi phát triển kịch bản, ê-kíp nhận ra hành trình nhân vật không chỉ là tìm đường trở về, còn là quá trình lạc hướng, đối diện với những lựa chọn sai lầm.

Các nghệ sĩ và ê-kíp trong buổi cúng khai máy.

Ban cố vấn gồm Hoài Linh và Quyền Linh đã gợi ý tên mới, được xem là phù hợp hơn với định hướng của đạo diễn và các cộng sự.

Phim dự kiến quay trong 4-5 tuần tại Côn Đảo, TPHCM và một số địa phương khác, với kế hoạch ra rạp vào cuối năm nay.

Ảnh, clip: NVCC, tư liệu