Bảo Anh trong phim "Lằn ranh":

- Năm thứ 19 đóng vai công an, sau "Độc đạo" sắp tới là "Lằn ranh", Bảo Anh vẫn chưa thôi ý định trở thành diễn viên vào vai công an nhiều nhất Việt Nam?

Tất nhiên rồi! Chắc chắn là tôi không thôi ý định đó. Mục đích cuối cùng của tôi vẫn là người diễn viên đóng vai công an nhiều nhất.

- Vì sao hình tượng công an lại có sức hút với anh đến thế? Sau gần 2 thập kỷ đóng công an, anh tìm ra chìa khóa gì để vai sau khác với vai trước và có sức hút riêng và để chính bản thân cũng không thấy nhàm chán?

Vai công an là hình ảnh đại diện cho sức mạnh của công lý, đại diện cho cái thiện nên tôi rất thích vào những vai chính diện như vậy. Nhiều người bảo tại sao tôi không thử những vai phản diện nhưng làm điều xấu rất dễ, làm điều tốt thì khó nên tôi luôn muốn làm điều tốt. Tôi chưa thấy lý do nào để thay đổi sự lựa chọn của mình cả. Tôi đã được mời vào các vai phản diện nhưng nếu cùng 1 thời điểm mà vừa được mời vào vai ác lẫn vai công an tôi sẽ chọn vế sau dù vai công an đó có ít đất diễn đi chăng nữa.

Bảo Anh trong vai chiến sĩ công an Quyết Thắng - phim "Lằn ranh" lên sóng VTV1 từ 22/10 tới.

- Vai công an trong "Lằn ranh" có sự khác biệt nào đáng kể so với các vai trước của anh, mà gần nhất là so với phim "Độc đạo" rất thành công?

Tuy vẫn là một màu áo xanh nhưng mỗi vai có độ khó khác nhau vì mỗi phim là một vụ án khác nhau, con người khác nhau, mạch cảm xúc khác nhau. Với Độc đạo, nhân vật của tôi cũng đứng giữa lằn ranh giữa thiện và ác nhưng cuối cùng anh ta cũng chọn con đường chính nghĩa.

Trong Lằn ranh, vì đến thời điểm này còn thiếu 10 tập kịch bản nên tôi cũng chưa biết kết cục của nhân vật mình đóng ra sao. Tuy nhiên, vai công an trong Lằn ranh khó hơn các phim khác ở chỗ đây là vai công an trong phim chính luận nên mọi câu thoại đều sắc nét. Vai diễn khó, lời thoại phức tạp và cần độ chính xác cao hơn. Nhân vật của tôi lần này cũng tiếp xúc với bên viện kiểm soát nhiều hơn.

- Nghe nói 6 năm trước anh đã từng từ chối vai công an trong phim "Sinh tử" chỉ sau 5 phút đọc kịch bản. Lý do là gì vậy?

6 năm trước tôi nhớ vẫn là đạo diễn Mai Hiền và cô Tú Lan tổ chức sản xuất có gọi và chuyển kịch bản cho tôi. Lúc đó tôi cũng rảnh rỗi nên thường là khi nhận kịch bản sẽ đọc ngay và đọc rất nhanh. Trước đó tôi biết Sinh tử cũng thuộc dòng phim chính luận nhưng khi mở kịch bản ra, riêng phân đoạn đầu tiên tôi đã thấy 2 trang thoại.

Các đoạn thoại tiếp theo cũng đều dài và khó, đọc đã thấy áp lực bởi sự đấu tranh giữa cái đúng và sai, thiện và ác rất nặng nề. Lần đầu tiên tôi quyết định bỏ vai nhanh như vậy, không phải vì sợ khó mà tôi biết đề tài phim chính luận cần người tốt nhất hơn để đáp ứng tiến độ của đoàn phim cho kịp phát sóng. Thời điểm đó tôi nghĩ có thể mình không làm tốt nên rút lui.

Bảo Anh nói đóng vai công an thì loại trừ các cảnh nóng hay nhạy cảm.

- Về sau khi phim lên sóng và tạo hiệu ứng tốt anh có tiếc?

Tất nhiên là tôi không tiếc bởi người diễn viên sau đảm nhiệm vai diễn tốt hơn mình. Tôi thấy sự lùi lại của mình là chính xác dù nếu nhận cũng sẽ làm được thôi. Nhưng tôi tâm niệm đi làm phim phải vui vì mình làm nghệ thuật mà. Thêm nữa tôi không phải là diễn viên chuyên nghiệp mà chỉ là tay ngang nên với vai khó cần có kinh nghiệm và sự trải nghiệm nhiều dù thời điểm được mời đóng Sinh tử tôi đã có 12 năm trong nghề. Bởi đóng dòng phim này tới các cô chú anh chị có 30-40 năm trong nghề còn thấy khó chứ đừng nói tới mình.

- Nhưng lần này với "Lằn ranh" anh đã tự tin hơn?

Tôi tự tin hơn nhiều vì thoại cũng không quá khó và mình cũng có tới 19 năm đóng công an, có thể nói đã đủ kinh nghiệm và trải nghiệm rồi. 19 năm thoại những câu chuyên môn của lực lượng công an với Bảo Anh đã quá quen thuộc như đời sống rồi.

- Gần 2 thập kỷ xuất hiện với vai công an trên màn ảnh, ngoài đời có khi nào khán giả nghĩ anh là công an thật?

Thực ra mọi người vẫn luôn nghĩ tôi là công an. Hình ảnh tôi trong sắc phục công an dường như đã ăn sâu trong tiềm thức của khán giả nên có khi nhiều người nghĩ tôi là công an chứ không phải diễn viên (cười).

- Riêng bà xã có ý kiến gì không khi biết chồng mình lại tiếp tục đóng vai công an?

Bà xã luôn ủng hộ tôi vào vai như thế này vì đóng vai công an gần như loại trừ được cảnh ôm hôn hay nhạy cảm.

Bảo Anh ngoài đời.

- Đó cũng chính là lý do khiến anh hào hứng với dạng vai này hơn?

Thực ra tôi thích những phim có đề tài khó hay có tính hành động mạnh chứ tôi không thích làm phim đề tài tình cảm nhẹ nhàng. Bà xã thoải mái nhưng tôi đóng không thấy sướng như những vai công an có sự đấu trí.

Nhưng cũng xin bật mí là ngay trong năm nay tôi sẽ có một vai diễn khác hoàn toàn với những nhân vật mình từng làm và không phải công an. Tôi tin chắc khán giả khi xem chắc chắn sẽ bất ngờ!

Bảo Anh chia sẻ về vai công an trong "Lằn ranh":