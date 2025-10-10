Ngày 10/10, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung giới thiệu album Nếu… gồm 8 ca khúc trữ tình, sâu lắng do nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và NSƯT Hoàng Tùng biên tập.

Tuyển tập gồm 8 ca khúc: Dại vì yêu (Lê Anh Dũng thể hiện), Ký ức buồn (Tô Ngọc Hà), Xa bạn (Trọng Hải), Đừng đợi em về (Đinh Trang), Ngọt ngào khi yêu (NSƯT Hoàng Tùng), Yêu là chi ngoại ơi (Hà Quỳnh Như), Em thật buồn ngày bão (Khánh Thy) và Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình (Minh Chuyên).

Sự góp mặt của nhiều giọng ca ở các dòng nhạc khác nhau, từ thính phòng, dân gian đến nhạc nhẹ, bolero, đã tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc, phong phú về phong cách nhưng thống nhất về cảm xúc.

Ca sĩ Đinh Trang.

Điểm thú vị của album là sự giao hòa giữa các phong cách. Nếu NSƯT Hoàng Tùng, Lê Anh Dũng và Đinh Trang mang đến sự sang trọng của thính phòng thì Minh Chuyên, Khánh Thy thổi vào đó nét hiện đại của nhạc nhẹ, còn Hà Quỳnh Như và Trọng Hải lại góp phần tô đậm chất dân gian và bolero mộc mạc, gần gũi.

Với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, Nếu… là album thứ 5 trong hành trình sáng tác. Anh chia sẻ: "Âm nhạc là hơi thở, là cách tôi trò chuyện với cuộc sống và cảm xúc của mình. Tôi luôn mong muốn mỗi ca khúc là một lời tự tình, một câu chuyện tình yêu giản dị nhưng chân thành. Album này là món quà tôi dành tặng khán giả, những người đang yêu, đã yêu và hoài niệm về tình yêu trong tiết trời đẹp nhất của Hà Nội".

Đinh Trang thể hiện "Đừng đợi em về"

Chiều 10/10, Phạm Quỳnh Anh chính thức ra mắt EP Xinh sao phải khóc, đánh dấu sự thay đổi lớn trong phong cách âm nhạc sau hành trình tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió.

Chương trình dù chỉ kéo dài gần 5 tháng nhưng đã thay đổi hoàn toàn tư duy của Phạm Quỳnh Anh. Khi được tiếp xúc với môi trường đầy tài năng, từ ê-kíp đến các chị đẹp khác, cô nhận ra học hỏi và đột phá hơn.

"Có những khi mình không tin rằng có thể hoàn thành bài nhảy chỉ trong 7 ngày với đồng đội. Rất nhiều áp lực và cuối cùng tôi cũng có thể làm được điều gì đó khác, không chỉ đứng một chỗ trên sân khấu để hát", cô chia sẻ.

Đồng Ánh Quỳnh, Phạm Quỳnh Anh, BB Trần.

Từng nghĩ sứ mệnh của mình chỉ là hát ballad, giờ Phạm Quỳnh Anh muốn thử nghiệm màu sắc vui tươi, tích cực hơn. Sau 6 tháng chuẩn bị, cô tạo ra ca khúc với thông điệp khi phụ nữ yêu thương bản thân, người xung quanh sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ đó.

MV "Xinh sao phải khóc":

BB Trần đảm nhận vai nam chính trong MV cùng tên EP, Đồng Ánh Quỳnh lần đầu thử sức với phần rap. Phạm Quỳnh Anh hài hước chia sẻ lý do chọn BB Trần làm người yêu thay vì nữ chính là vì sợ bị ... "chặt đẹp" về nhan sắc. Về việc chọn Đồng Ánh Quỳnh cho phần rap dù có nhiều rapper nữ nổi tiếng khác, cô cho biết tin tưởng vào tính cách nghiêm túc của đàn em trong công việc. Toàn bộ ê-kíp từ sản xuất đến đến diễn viên đều có liên quan đến chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị đẹp đạp gió.

Là người mẹ ba con, Phạm Quỳnh Anh bày tỏ mong muốn làm những sản phẩm kết nối gần hơn với con gái Tuệ Lâm, Tuệ An và con út Tuệ Nhi.

Phạm Quỳnh Anh chia sẻ vui về BB Trần:

Tối 10/10, Hồ Trung Dũng ra mắt MV You and I - ca khúc tự sáng tác đánh dấu hình ảnh trẻ trung, lãng mạn với không gian âm nhạc nhẹ nhàng, tinh khôi. Bài hát kể về chàng trai đam mê nghệ thuật đi qua nhiều thăng trầm, đánh mất cảm hứng rồi tìm về nơi bình yên, nhận ra niềm hạnh phúc thật sự chính là những điều bình dị nhất.

Hồ Trung Dũng và bạn diễn.

MV You and I đánh dấu hình ảnh mới mẻ của Hồ Trung Dũng - đôi chút dịu dàng nhưng cũng mạnh dạn bày tỏ lời yêu lãng mạn hơn bao giờ hết. Ca khúc mở ra không gian âm nhạc nhẹ nhàng, tinh khôi nhưng cũng đầy thú vị khi cho khán giả bắt gặp một Hồ Trung Dũng trẻ trung, quyết liệt theo đuổi thứ tình yêu thuần khiết, giản đơn.

MV "You and I":

Ca khúc được viết từ 7-8 năm trước với màu sắc trầm buồn. Qua thời gian, Hồ Trung Dũng làm mới để phản chiếu hiện tại của chính mình. Trước khi phát hành, nhiều người ngỏ ý muốn dùng làm nhạc cưới bởi cảm xúc trong trẻo và ý nghĩa về tình yêu chân thành.

Cuối ngày, Captain Boy tiết lộ mini concert Mặt chạm mặt sau hành trình Anh trai say hi mùa đầu tiên. Anh mong muốn có một sân khấu riêng được trình diễn cho fan, đồng thời gửi lời biết ơn đến khán giả đã luôn ủng hộ mình trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Captain Boy - gương mặt trẻ nhất của "Anh trai say hi" mùa đầu tiên.

Chia sẻ về hành trình thực hiện mini concert đầu tiên trong đời, nam rapper nói luôn mong chờ ngày này để được đứng trên sân khấu tri ân khán giả.

"Một sân khấu riêng để thể hiện, một cơ hội để được đáp lại tấm chân tình, một lời cảm ơn được trực tiếp nói ra, tôi thật sự rất háo hức. Có nhiều điều bất ngờ, nhiều món quà nữa tôi sẽ gửi đến mọi người”, Captain Boy nói.

Nam rapper đặt tên mini concert là Mặt chạm mặt với ý nghĩa thể hiện cách anh đối mặt với chính bản thân, con đường mà mình đã lựa chọn.

Ở độ tuổi còn trẻ, Captain Boy đã có định hướng rõ ràng cùng màu sắc âm nhạc riêng.

Captain Boy sinh năm 2003, được biết đến sau Rap Việt 2023 và được khán giả yêu mến hơn cả khi tham gia Anh trai say hi 2024. Là em út trong chương trình nhưng ca sĩ sinh năm 2003 được khen ngợi về tư duy âm nhạc hiện đại, mới mẻ và khả năng tự sáng tác của mình.

Tháng 10/2024, Captain Boy trình làng MV debut Ừ thì chia tay. Đây là sản phẩm đầu tiên đánh dấu hành trình bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp của rapper. Ở những dự án cá nhân, Captain Boy luôn cho thấy sự đa năng của mình khi tự sáng tác, làm nhạc và thể hiện ca khúc.

Tiết mục "Kim tự tháp" của Captain Boy

