Chi hơn 1 tỷ đồng thẩm mỹ, hạnh phúc với diện mạo mới

NSƯT Kim Oanh gần đây gây bất ngờ khi thẩm mỹ gương mặt. Chị chi hơn 1 tỷ đồng để sang Hàn Quốc thực hiện tái phẫu thuật mũi và căng da mặt.

“Khi đã quyết định như vậy thì dẫu có thế nào tôi sẵn lòng chấp nhận. Với tôi, kết quả ca phẫu thuật này mỹ mãn”, chị chia sẻ với VietNamNet.

Diện mạo mới của NSƯT Kim Oanh.

Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng tại một bệnh viện uy tín ở xứ sở kim chi. Trong quá trình căng da mặt, các bác sĩ còn cắt nhẹ phần bọng mắt dưới, hút mỡ nọng cằm cho nữ nghệ sĩ. Sau 1 tháng thẩm mỹ, Kim Oanh hài lòng với quyết định của bản thân.

Kim Oanh cho biết làm đẹp là nhu cầu tất yếu với bất kỳ phụ nữ nào, chị không ngoại lệ. Dẫu vậy, diện mạo mới của nữ nghệ sĩ cũng nhận nhiều ý kiến.

Một số khán giả lo ngại Kim Oanh trông khó nhận ra, vô tình mất đi nét riêng và ảnh hưởng sự nghiệp diễn xuất. Chị bày tỏ tôn trọng tất cả bình luận vì qua đó chứng tỏ mọi người rất yêu thương và quan tâm mình.

NSƯT Kim Oanh khẳng định mình không phải là 1 nghệ sĩ làm nghề nhờ gương mặt. Do đó, chị không xem đây là sự mạo hiểm hay đánh đổi bởi trước nay luôn sáng tạo nhân vật mới và biến hóa dựa vào cảm xúc bên trong.

“Tôi thoải mái đón nhận diện mạo mới. Nếu có cơ hội quay bộ phim mới, tôi sẽ làm khó bản thân thêm level (đẳng cấp - PV) mới”, chị chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ thấy tâm tính thay đổi tích cực hơn sau thẩm mỹ.

Gương mặt mới khiến Kim Oanh cảm nhận tính cách, tâm hồn thay đổi nhiều. Trước đây, chị khó kiểm soát cảm xúc mỗi khi gặp chuyện xung đột, căng thẳng. Từ lúc sửa mũi, chị không còn thích tranh đấu, hơn thua với ai.

Dự án gần nhất Kim Oanh tham gia là Người vợ cuối cùng (năm 2023). Gần 2 năm qua, chị gần như im ắng, kín tiếng trong sự nghiệp.

Nghệ sĩ quan niệm không chờ đợi, cưỡng cầu các vai diễn hay dự án. Với chị, mỗi tác phẩm đều là 1 cái duyên. Khi “thuận duyên”, chị tin sự trở lại của mình sẽ không khiến khán giả thất vọng.

Với Kim Oanh, thành tựu lớn nhất sau 30 năm làm nghề là được khán giả yêu thương, khắc ghi gương mặt của mình và kể cả những người ghét các vai diễn cong cớn, chua ngoa của chị trên màn ảnh lẫn sân khấu.

Vốn là diễn viên chuyên đóng phản diện nên từ xưa chị đã quen với việc đám đông "ném đá" và phản ứng tiêu cực.

“Tôi quen với điều đó rồi, nên khi đọc lời lẽ không hay về mình trên mạng xã hội chỉ biết cười thôi. Bởi đám đông đó hung hãn lắm, tôi không thể đôi co với họ được”, chị trải lòng.

Sống độc thân, không cưỡng cầu tình duyên

Kim Oanh sống thoải mái nhờ chăm tích góp và đầu tư.

Hạnh phúc với Kim Oanh lúc này là được làm điều ưa thích, đến nơi mình muốn và ở bên những người yêu thương.

Nữ nghệ sĩ tự nhận nhu cầu cá nhân của mình không cao, vun vén vẫn sống tốt. Chị góp vốn đầu tư vào 1 vài lĩnh vực để đảm bảo thu nhập và có cuộc sống thảnh thơi, không bị áp lực bởi “cơm áo gạo tiền”.

Nhiều người hay nhắc về NSƯT Kim Oanh kèm các từ đanh đá, ghê gớm. Dù vậy, chị không nghĩ ngợi quá nhiều.

Đằng sau vỏ bọc gai góc, nữ nghệ sĩ tự nhận ngoài đời mềm mại, tình cảm và rất cởi mở.

“Tôi hiền khô mà! Người nào đã từng tiếp xúc với Kim Oanh đều nói tôi là người vui tính và nhiều năng lượng tốt”, chị tếu táo.

Chị từng nhận mình là người cô độc chứ không phải cô đơn. Câu nói tưởng như đơn giản nhưng phải chăng cũng lắm nỗi niềm của 1 người phụ nữ trung niên?

Kim Oanh thấy điều này đúng vì trước nay suy nghĩ, hành động khác với số đông.

Với chị, một phụ nữ thông minh, nhạy cảm và cá tính rất hữu ích trong công việc, còn trong đời sống chưa hẳn tốt. Điều này dễ khiến họ tự làm tổn thương bản thân.

Nhiều năm qua, nữ nghệ sĩ đọc Phật pháp, thấm thía pháp nhà Phật. Nhờ thế, chị đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng, không cưỡng cầu và tập bớt tham sân si.

Sự được mất, hơn thua hay điều tiêu cực trong đời sống, Kim Oanh thường chọn im lặng.

NSƯT Kim Oanh hiện độc thân, không suy nghĩ nhiều về tình duyên.

Vài năm qua, Kim Oanh xác định sống độc thân và không cưỡng cầu tình duyên. Thỉnh thoảng, chị học được nhiều bài học khác nhau về tình yêu.

Với chị, dù là trẻ hay hiện tại vẫn nghĩ chỉ cần yêu chân thành là đủ. Còn lại, chuyện được - mất còn phụ thuộc vào duyên phận.

“Trong tình yêu, sự tôn trọng nhau là điều quan trọng nhất với tôi. Tôn trọng tự do của nhau, tôn trọng sở thích của nhau và tôn trọng lý tưởng của nhau.

Nếu gặp người phù hợp, có thể coi như duyên mới. Với người độc thân như tôi, có tiền đã vui rồi, thêm chút tình yêu càng vui hơn”, chị trải lòng.

Diện mạo mới của NSƯT Kim Oanh sau thẩm mỹ