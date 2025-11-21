Suốt hơn 10 năm, nghệ sĩ dặn lòng tránh xa cám dỗ

Ở tuổi U60, Kim Tử Long có phong độ nghề bền bỉ. Anh tích cực hoạt động, ra mắt dự án mới, tần suất chạy show đều đặn. Nghệ sĩ còn đảm nhận vai trò giám khảo tại nhiều cuộc thi âm nhạc và sân khấu truyền hình.

NSƯT Kim Tử Long.

Chia sẻ với VietNamNet, Kim Tử Long kể ca hát với anh giờ là đam mê. Giá cát-sê của nghệ sĩ dao động vài chục triệu mỗi show. Mỗi khi nhận lời mời biểu diễn từ các đơn vị nhà nước, đài Truyền hình, anh luôn sắp xếp tham gia với mức chi phí hỗ trợ.

Những năm qua, Kim Tử Long cũng tích cực tham gia công tác từ thiện. Anh thường tổ chức chương trình tại nhà hàng của mình, gây quỹ kêu gọi giúp đỡ các nghệ sĩ và nhân viên hậu đài neo đơn, bệnh tật, giúp họ trang trải cuộc sống tuổi xế chiều.

Năm 2022, Kim Tử Long bị trượt trong đợt xét duyệt danh hiệu NSND. Nguyên nhân được Hội đồng khi ấy đưa ra là do anh dính vào chuyên án cờ bạc năm 2013. Do không giữ được bình tĩnh, nghệ sĩ lên tiếng gay gắt, khiến sự việc thêm ồn ào.

Sau thời gian dài suy ngẫm, Kim Tử Long nói lúc này không còn màng tới danh hiệu hay giải thưởng. Anh chỉ mong được yên ổn làm nghề, khán giả, đồng nghiệp thương quý cho tới ngày giã từ sự nghiệp.

NSƯT Kim Tử Long hiện không còn suy nghĩ danh hiệu NSND.

"Tôi chỉ ao ước đến 1 thời điểm nào đó khi 70-80 tuổi, hoặc đã qua đời, có thể sẽ nhận được danh hiệu", anh cho hay. Với nam nghệ sĩ, đó là phần thưởng xứng đáng cho 1 đời làm nghệ thuật, để vợ con và các cháu anh được tự hào về chồng, cha và ông mình.

Vụ tai tiếng bài bạc cũng là vết nhơ lớn nhất đời Kim Tử Long. Anh xem đây là bài học cay đắng không bao giờ quên. Suốt hơn 10 năm qua, nghệ sĩ dặn lòng tránh xa cám dỗ, không để xảy ra tình trạng tương tự.

Mỗi khi đi hát ở sự kiện hay đám tiệc, thấy có người chơi bài, anh chủ động tránh sang nơi khác, không dám đứng gần.

“Tôi buồn cho bản thân 1 nhưng buồn cho các con 10. Các con từ nhỏ xem cha là thần tượng. Khi sự cố xảy ra, con vào trường bị các bạn trêu ghẹo: 'Cha mày đánh bài bị công an bắt', khiến con ảnh hưởng tâm lý đòi nghỉ học”, anh kể. Vết thương lòng đến nay vẫn âm ỉ, nhói đau trong Kim Tử Long mỗi khi có ai đó khơi lại.

Thị phi, biến cố từng khiến nam nghệ sĩ mặc cảm, suy nghĩ tiêu cực. Song khi ngẫm lại, anh mãn nguyện vì so với đồng nghiệp, mình có cuộc sống và sự nghiệp đủ đầy.

Ba đời vợ, có 5 con vẫn yên ấm, hòa thuận

Thành công nghệ thuật, đời tư Kim Tử Long lại không ít lận đận. Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh mới tìm thấy hạnh phúc bên người vợ hiện tại - NSƯT Trinh Trinh.

Nghệ sĩ tin vào chuyện duyên nợ ở đời, từ chuyện yêu đương, kết hôn đến khi chia tay. Anh không tiếc nuối quá khứ vì đã nỗ lực trọn vẹn cho vai trò làm chồng, làm cha.

Kim Tử Long chưa bao giờ tỏ ra né tránh hay ngại ngùng, thậm chí không ngần ngại nhắc về chuyện quá khứ. Sau chia tay, anh và người cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân tình, chung tay nuôi dạy các con nên người.

Bởi hôn nhân không êm đẹp, Kim Tử Long đôi lúc bị vài người gắn mác “đào hoa”, "nghệ sĩ không chung thủy”. Anh chạnh lòng vì định kiến, mong khán giả hiểu mỗi người có số phận cuộc sống khác nhau.

“Chẳng ai mong lấy nhiều vợ, cuộc sống đôi lúc phải chấp nhận điều không như ý. Xin đừng gắn mác cho chúng tôi 'xướng ca vô loài'. Mỗi lần nghe như thế, tôi xót cho mình và một số đồng nghiệp”, anh nói.

NSƯT Kim Tử Long và bà xã Trinh Trinh vững bền nhờ thấu hiểu, bao dung nhau.

Thỉnh thoảng, anh và các vợ cũ vẫn nhắn tin thăm hỏi, hỗ trợ nhau lúc khó khăn. Để giữ được sự dung hòa, Kim Tử Long luôn tạo sự tin tưởng, thấu hiểu cho vợ Trinh Trinh.

Mỗi lần liên lạc với vợ cũ, anh luôn minh bạch, chia sẻ thẳng thắn để bà xã không phải lăn tăn, nghi ngờ.

Ít hơn chồng 11 tuổi, Trinh Trinh lại chín chắn và có sự bao dung. Trong mắt anh, bà xã là 1 người vợ hiền, hiểu chuyện. Cô chưa bao giờ tỏ ra tị nạnh, khó chịu về mối quan hệ giữa chồng với các người vợ trước, hay chuyện “con chung con riêng”.

“Trinh luôn nói với tôi: 'Em phải tôn trọng người cũ của anh thì họ mới thương con em, gia đình mới êm ấm được'. Chính câu nói đó của bà xã khiến tôi xúc động, thầm biết ơn vì thấy đã lấy đúng người để cùng vun vén tổ ấm”, Kim Tử Long kể.

Trinh Trinh vốn là “con nhà nòi”, xuất thân từ gia tộc Minh Tơ và là cháu gái NSND Thanh Tòng, được đánh giá có tố chất nổi trội. Dẫu vậy, cô chấp nhận hy sinh nghề để lui về sau chăm lo gia đình.

Nam nghệ sĩ thừa nhận vợ luôn nhún nhường nhưng anh không vì thế áp đặt hay gia trưởng trong gia đình. Mọi điều trong cuộc sống anh đều trao đổi với vợ để thống nhất tìm ra hướng giải quyết. Trinh Trinh luôn ủng hộ và phụ giúp chồng trong các công việc nghệ thuật lẫn kinh doanh.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng NSƯT Kim Tử Long - Trinh Trinh.

Điều khiến nam nghệ sĩ tự hào là mối quan hệ giữa vợ và các con riêng đều hòa thuận. Các con của anh không cùng một mẹ sinh ra lại có tình cảm khăng khít từ nhỏ.

Kim Tử Long đôi lúc thấy có lỗi với các con vì thường xuyên vắng nhà do công việc. Có tuần lễ, anh chỉ gặp con được 1-2 lần vào buổi tối khi các con đã ngủ say.

Ngày rảnh rỗi, anh tranh thủ kề cận bên các con. Nghệ sĩ từ nhỏ tới lớn xem các con như bạn, tâm sự mọi vui buồn hay những điều khó nói. Kim Tử Long tự hào dạy con không đòn roi, la rầy nhưng từng đứa đều nên người, hiếu thảo và hiểu chuyện.

Kim Tử Long sinh năm 1966, là ngôi sao cải lương nổi tiếng trong thập niên 1980-1990, chung thế hệ Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Thanh Ngân... Anh từng đoạt giải Đôi diễn viên được yêu thích nhất năm 1994 (cùng Ngọc Huyền), Huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1995, Gương mặt nghệ sĩ tài hoa năm 2000, giải Mai Vàng 2003...

Kim Tử Long song ca với Phi Nhung "Đường về hai thôn"

Ảnh, clip: HK, NVCC