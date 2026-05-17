Nghệ sĩ Lê Hậu chính thức công bố liveshow Hương quê tình mẹ đánh dấu 14 năm hoạt động nghệ thuật.

Chương trình do thầy anh - NSƯT Kim Tử Long đạo diễn, MC Đại Nghĩa dẫn dắt, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Phượng Hằng, nghệ sĩ Lê Giang, ca sĩ Thùy Trang, Uyên Trang, diễn viên Thanh Thức, NSƯT Hải Yến...

Chọn làm show kỷ niệm cột mốc 14 năm, nghệ sĩ Lê Hậu giải thích cha mẹ đã già, sức khỏe không như xưa nên muốn tranh thủ làm chương trình để ông bà được thưởng thức trọn vẹn cũng như chứng kiến sự trưởng thành của con trai trên con đường sự nghiệp.

Lúc Lê Hậu báo tin, Kim Tử Long "tá hỏa", nói học trò liều lĩnh vì thời nay làm show khó bán vé.

Vì vậy, khi nhận lời làm đạo diễn, anh đưa ra nhiều ý kiến để chương trình tốt hơn như: chuyển địa điểm tổ chức từ Phòng trà Không Tên sang Nhà hát Trần Hữu Trang; mở màn bằng tiết mục ca cổ thay vì tân nhạc; dành ít nhất 1 trích đoạn cho đề tài lịch sử...

Lê Hậu được nhiều đàn anh, đàn chị gạo cội nhận lời biểu diễn cho liveshow kỷ niệm 14 năm làm nghề.

Ban đầu, Lê Hậu đề xuất diễn trích đoạn trong vở tuồng cổ Ngũ long đại phá Âm dương trận, Kim Tử Long hỏi ngược: "Làm nổi không?" bởi đoạn này đòi hỏi cao về dàn dựng, vũ đạo.

"Tôi nói thẳng làm show phải huề vốn hoặc lời, đừng làm tới lỗ", NSƯT cho hay.

Vì vậy, anh đề xuất học trò đổi sang trích đoạn Hào khí Lam Sơn với vai Lê Lai làm tiết mục "đinh" của chương trình, vừa hào hùng vừa nhiều "đất" ca, diễn.

Ngoài ra, Lê Hậu còn biểu diễn 2 trích đoạn Bến phà kỷ niệm và Chiêu Quân cống Hồ để thể hiện đa dạng năng lực diễn xuất.

Chương trình còn có các tiết mục ca nhạc, ca cảnh dân ca, bài bản cải lương được dàn dựng công phu và hoành tráng.

Kim Tử Long chia sẻ về vai trò đạo diễn

"Tôi đã gom tất cả tiết mục ca nhạc thành một ca cảnh hấp dẫn, có ý nghĩa, có tính kết nối giữa các nghệ sĩ khách mời. Trong chương trình, tôi và các khách mời phải là dàn bao để Hậu tỏa sáng. Tôi không thích việc mời các nghệ sĩ đến chỉ để diễn 'câu giờ' cho nhân vật chính vô trong thay đồ", đạo diễn Kim Tử Long chia sẻ.

Về mối quan hệ với nghệ sĩ Lê Hậu, Kim Tử Long cho hay: "Tôi chưa bao giờ dám nhận là thầy của ai, cùng lắm là truyền lại kinh nghiệm với tư cách người đi trước. Hậu cũng như nhiều bạn luôn trân trọng gọi tôi một tiếng 'thầy', tôi tự hào về điều đó".

Nam NSƯT từng nhiều lần "la thẳng mặt" Lê Hậu. Học trò không giận mà cầu tiến, lấy lời khuyên để cải thiện bản thân, trở nên vững nghề hơn.

Anh nhận xét Lê Hậu hiện có vị trí ổn định trong nghề, hơn nhiều nghệ sĩ cùng trang lứa. Học trò có giọng ca đặc trưng trời phú nhưng ca hay thôi chưa đủ, cần thêm nhiều vai diễn "đinh" để khẳng định tên tuổi.

Liveshow Hương quê tình mẹ sẽ diễn ra vào tối 8/6 tại Nhà hát Trần Hữu Trang.

Lê Hậu ca tặng phóng viên vài câu vọng cổ

Nghệ sĩ Lê Hậu sinh năm 1988 tại An Giang, từng thi Đường đến danh ca vọng cổ 2016, đoạt giải Khuyến khích Chuông vàng vọng cổ 2016 và Á quân Chuông vàng vọng cổ 2020.

