NSƯT Kim Tử Long đóng nhạc kịch Broadway

Ngày 3 và 4/10 tới, Nhà hát TPHCM sẽ công diễn vở nhạc kịch Broadway Sự tích quả dưa hấu (The Watermelon Prince: The Musical).

Tác phẩm lấy cảm hứng từ sự tích Mai An Tiêm vì bị đố kỵ, gièm pha mà bị lưu đày ra đảo hoang. Anh cùng vợ là công chúa Mỹ Linh đối mặt với nghịch cảnh bằng niềm tin và nghị lực.

Vở nhạc kịch nêu bật thông điệp bất hủ: ý chí giúp con người chiến thắng số phận và tình yêu tiếp thêm họ sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh.

Sự tích quả dưa hấu gây chú ý khi quy tụ dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ: NSƯT Kim Tử Long - vai Vua Hùng; NSND Trịnh Kim Chi - vai hoàng hậu Thi Thi; Denis Đặng - vai hoàng Tử Mai An Tiêm; ca sĩ Myra Trần - vai công chúa Mỹ Linh; diễn viên Trọng Nhân - vai hoàng tử Khang; diễn viên Tâm Hoàng - vai phú thương và ca sĩ Trương Bảo Như - vai người huyền bí.

Denis Đặng mong vở nhạc kịch tạo tiếng vang, góp phần xây dựng văn hóa nhạc kịch tại Việt Nam. Myra Trần thấy được truyền cảm hứng và học hỏi nhiều từ dự án. Cô áp lực nhưng tự nhủ bản thân cố gắng mỗi ngày để làm tốt vai diễn.

NSƯT Kim Tử Long, NSND Trịnh Kim Chi gây chú ý khi đóng nhạc kịch. Ảnh: Tư liệu

Đạo diễn và biên đạo chính của vở là Spencer Liff - từng 2 lần nhận đề cử Giải Emmy (hệ thống giải thưởng danh giá nhất của ngành công nghiệp truyền hình Mỹ - PV).

Anh chia sẻ: "Điều khiến tôi hứng thú nhất là cơ hội kết hợp ngôn ngữ kể chuyện của Broadway với kho tàng văn hóa, âm nhạc và truyền thống phong phú của Việt Nam. Sự pha trộn giữa kỹ thuật sân khấu phương Tây và chất liệu văn hoá Việt sẽ tạo nên trải nghiệm sân khấu độc đáo và khác biệt".

Giám đốc sản xuất là Gabriel Barre - từng được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Giải Tony (giải thưởng thường niên danh giá nhất vinh danh các thành tựu xuất sắc trong nghệ thuật sân khấu Broadway tại Mỹ - PV) cho vai diễn trong vở Starmites.

Ê-kíp Việt Nam có phó đạo diễn Lê Hoàng Giang - gương mặt không còn xa lạ với nhiều tác phẩm nhạc kịch và biên đạo đồng hành - đạo diễn Nguyễn Tấn Lộc.

Tác phẩm có dàn nhạc giao hưởng biểu diễn trực tiếp các ca khúc từ trữ tình đến hào hùng, cùng phần biên đạo kết hợp giữa vũ đạo Broadway và các điệu múa truyền thống Việt Nam.

Nỗi niềm trong Á quân quân Lê Xuân Nghi

Ca sĩ Lê Xuân Nghi - Á quân Giọng hát Việt 2012 vừa ra mắt MV Mang hồn Việt đi muôn nơi do cô sáng tác.

Lê Xuân Nghi viết nhạc phẩm trong mạch cảm xúc từ không khí hân hoan, tự hào của đất nước chuẩn bị chào đón những ngày lễ lớn. Ý tưởng sáng tác đến từ những mẩu chuyện giản dị, thân thương của cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài mà cô biết.

"Mỗi ngày sử dụng mạng xã hội hay đọc báo và những chia sẻ từ bạn bè, người thân, tôi nhận ra người Việt Nam dù đi xa vẫn luôn có cách gìn giữ hồn cốt dân tộc và tự hào giới thiệu đến bạn bè quốc tế theo nhiều cách. Câu chuyện về những món ăn truyền thống như phở, bánh mì, bún bò hay một chiếc nem chua được người Việt thết đãi bạn bè quốc tế trên bàn tiệc đều mang đến tôi niềm xúc động. Nếp sinh hoạt, những món quà, cách ứng xử của cộng đồng người Việt ở nước ngoài đều là 'sứ giả' đặc biệt để lan tỏa tinh hoa dân tộc", cô chia sẻ.

Bài hát được phối pop-rock trẻ trung, giục giã, cũng là lần đầu Lê Xuân Nghi thử sức sáng tác với phong cách này. Cô muốn thoát khỏi vùng an toàn của phong cách pop, ballad quen thuộc nhiều năm nay.

Lê Xuân Nghi - Á quân Giọng hát Việt 2012. Ảnh: NVCC

Trước đây, Lê Xuân Nghi từng thú nhận "khóc rất nhiều khi sự nghiệp bế tắc". Hỏi về cảm xúc trong Lê Xuân Nghi sau nhiều năm lận đận, cô tin mỗi giai đoạn trong cuộc đời trải qua các cung bậc "hỉ nộ ái ố" đều để lại những trải nghiệm quý báu giúp mình trưởng thành.

Việc đoạt á quân của mùa giải hot nhất Giọng hát Việt khi còn trẻ là cơ hội nhưng cũng là thử thách lớn nên sau cuộc thi, nữ ca sĩ lần đầu đối diện khoảng thời gian loay hoay.

"Ở độ tuổi đó, những căng thẳng, áp lực, tủi thân và stress đến phát khóc là không thể tránh khỏi; nhưng cũng chính những trải nghiệm đó đã giúp tôi mạnh mẽ, trưởng thành hơn", cô nói với VietNamNet.

Những năm gần đây, Lê Xuân Nghi vẫn duy trì hoạt động âm nhạc, từng ra mắt một số ca khúc nhạc trẻ tự sáng tác từ ballad, R&B đến EDM nhưng chưa được biết đến rộng rãi.

Dù vậy, vốn thích khám phá và thử thách bản thân, nữ ca sĩ vẫn thử sức với dòng nhạc cổ động bằng ca khúc Mang hồn Việt đi muôn nơi.

Hiện tại, Lê Xuân Nghi xem âm nhạc không chỉ là sự nghiệp mà còn là người bạn. "Những lần khám phá bản thân bằng nhiều dòng nhạc qua các cuộc thi hát, qua những ca khúc tự sáng tác, qua những lần 'ẩn mình' chiêm nghiệm lại hành trình đã qua giúp tôi có được sự ổn định trong cảm xúc và tận hưởng con đường mà mình đang đi hơn", cô trải lòng.

Trích đoạn MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi"