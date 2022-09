Khánh My chân dài gợi cảm đọ dáng cùng Trương Ngọc Ánh

Là khách mời trong bữa tiệc dành riêng cho giới nghệ sĩ, Khánh My nổi bật với vẻ ngoài sexy cuốn hút. Nữ ca sĩ chọn đầm ngắn màu đen với điểm nhấn là chiếc nơ to khoe vòng một gợi cảm.

Người đẹp cũng phối phụ kiện đính kèm để tôn vẻ ngoài sang trọng. Trong đó nổi bật là chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus có giá gần 2 tỷ đồng và đôi giày đắt đỏ từ thương hiệu Jimmy Choo.

Khánh My cho biết sẽ trở lại sau thời gian “ngủ đông” với dự án âm nhạc do chính cô lên ý tưởng quay hình và dàn dựng. “Một khi Khánh My cầm micro nếu không hot thì phải hay, vì tôi chỉ thích nhận hoa hồng không thích nhận gạch đá”, người đẹp tự tin phát biểu.

Khánh My vui mừng khi gặp gỡ Trương Ngọc Ánh. Nữ diễn viên nói cô nể phục tài năng, thái độ làm việc chuyên nghiệp của đàn chị và mong có cơ hội hợp tác trong tương lai.

Trương Ngọc Ánh hóa quý cô cổ điển với bộ váy đen nhung xẻ ngực. Nữ diễn viên có sự nghiệp vững vàng từ khi chuyển sang vai trò nhà sản xuất bên cạnh kinh doanh.

Khánh My hội ngộ “người tình màn ảnh” Đức Hải trên thảm đỏ. Cả hai từng vào vai tình nhân trong phim điện ảnh “Trót yêu”.

Khánh My sinh năm 1991, hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô từng tham gia các phim: "Mỹ nhân Sài Thành", "Váy hồng tầng 24", "Cuối đường băng"... Năm 2016, người đẹp giành giải á quân "Bước nhảy Hoàn vũ". Cô cũng từng thử sức với cả lĩnh vực âm nhạc với MV "Be Strong".