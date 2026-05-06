Sinh ra trong gia đình 3 thế hệ nghệ sĩ, từng gây tiếng vang với Tam ca 3A vào thập niên 1990, ca sĩ Minh Ánh đã rẽ sang giảng dạy, quản lý và nay đang ở nhiệm kỳ Đại biểu Quốc hội thứ 3.

Một mình lén đi thi, chờ đỗ mới dám nói với bố mẹ

- Chị sinh ra trong gia đình có ông bà là NSƯT Tuấn Sửu - NSƯT Bích Được, mẹ là ca sĩ Bội Trân. Hai chị em lại âm thầm tự thi vào trường nghệ thuật, đến khi có giấy báo đỗ mới thông báo gia đình. Sự tự lập hay nổi loạn ngầm của con nhà nghệ thuật trong chị Minh Ánh lúc nhỏ thế nào?

Có lẽ do được nuôi dưỡng trong môi trường nghệ thuật truyền thống từ nhỏ - 5 tuổi đã theo chân ông bà đến đoàn cải lương Chuông vàng xem các nghệ sĩ tập luyện, biểu diễn - nên ước mơ trở thành nghệ sĩ cải lương hình thành trong tôi từ rất sớm. Tuy nhiên, bố mẹ tôi không ủng hộ vì nhiều lý do. Chính vì vậy, tất cả những cuộc thi tôi tham gia đều âm thầm tự đăng ký, tự đi thi - kể cả kỳ thi vào Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, đến khi đạt giải hoặc trúng tuyển tôi mới thông báo gia đình.

Với sự quyết tâm đó, cuối cùng tôi đã thuyết phục được bố mẹ cho theo học nghệ thuật song song với học văn hóa phổ thông ở trường THPT Trần Phú.

Tam ca 3A đi dạo ở Hồ Gươm. Ảnh: Trần Tiến Dũng

- Mẹ đi diễn quanh năm, 2 chị em tự chăm lo cho nhau từ nhỏ, chị phải gánh vai trò người lớn từ rất sớm. Đến bây giờ, chị có cảm giác mình đang "truyền nối" từ mẹ, cả nghệ thuật lẫn công việc và cuộc sống?

Là chị cả trong gia đình, bố mẹ đi vắng, tôi được rèn luyện từ nhỏ là phải chăm sóc em và lo quán xuyến gia đình. Năm 11 tuổi, tôi may mắn đạt giải trong một cuộc thi Giọng hát hay các trường THPT toàn quốc và được các đoàn chuyên nghiệp mời đi biểu diễn khắp nơi. Đó chính là cơ duyên tôi bước chân vào nghề. Có lẽ do hoàn cảnh nên tôi trở thành người độc lập, có trách nhiệm với gia đình và nối nghiệp của mẹ.

Khi 3A khép lại: tiếc nuối, chấp nhận và thứ không thể mất đi

- Tam ca 3A tan rã vì Ngọc Anh muốn đi solo ngay lúc nhóm đang ở đỉnh cao và tất cả đều vui vẻ chấp nhận. Nhưng thật sự lúc đó chị cảm thấy gì?

Thực ra lúc đó tôi luôn xác định việc nhóm dừng lại là điều tất yếu vì các thành viên đều có sự nghiệp và dự định riêng. Mặc dù có tiếc nuối nhưng khi Ngọc Anh đưa ra ý kiến, cả nhóm đều nhất trí cao và quyết định công bố với khán giả tại chương trình Làn sóng xanh. Buổi biểu diễn cuối cùng của 3A đã để lại nhiều cảm xúc trong mỗi chúng tôi và cả sự tiếc nuối của khán giả.

- Sau 3A tan rã, hai chị em lập MTM rồi 2M như không chịu buông nghề rồi sau đó cũng dừng lại. Chấp nhận sự dừng lại với chị có khó khăn và mất nhiều thời gian?

Thực ra, việc đi hát của 2 chị em lúc đó cũng chỉ là một trong số nhiều công việc chúng tôi làm. Minh Anh vừa đi học, vừa làm tại Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, còn tôi cũng vừa học, vừa giảng dạy và làm quản lý ở khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Khi quyết định dừng sự nghiệp ca hát để toàn tâm toàn ý cho giảng dạy và quản lý, với tôi đó là lựa chọn đúng đắn và được quyết định nhanh gọn bởi lúc đó tôi cần thời gian và sự ổn định để dành cho gia đình và học sinh của mình.

Tam ca 3A bên nhau.

- Ngọc Anh giờ sống ở California bên chồng Mỹ, Minh Anh hiện cũng không đi hát - 3 người phụ nữ của 3A đi 3 hướng hoàn toàn khác nhau. Ngồi lại cùng nhau trong những dịp kỷ niệm đặc biệt, 3 người đã nói gì và điều gì từ thời 3A vẫn còn nguyên vẹn trong chị đến hôm nay?

Mặc dù 3 người mỗi người một tính cách, đi những con đường khác nhau nhưng chúng tôi lại có những điểm chung rõ ràng. Cả ba luôn tâm niệm sống thiện lành, chân thành, có ích, chia sẻ cho nhau cách giữ gìn sức khỏe, kinh nghiệm nuôi dạy con cái.

Dù ở cách xa nhau nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên, khi Ngọc Anh về Việt Nam, chúng tôi lại hẹn gặp cả 3 gia đình - những lúc đó có vô vàn câu chuyện vui, buồn để chia sẻ. Điều gắn bó chúng tôi đến ngày hôm nay chính là sự chân thành và tôn trọng.

Từ cô gái nóng tính đến đại biểu điềm tĩnh ở nghị trường

- Chị Minh Ánh và chồng quen ở trường, không có lời tỏ tình, không ai nói lời yêu, đến khi chị giục cưới thì cưới. Kiểu tình yêu "lặng lẽ không cần nói" nghe lãng mạn nhưng trong thực tế hôn nhân mấy chục năm, chắc là không đủ và hiện giờ anh chị ở bên nhau hàng ngày thế nào?

Nói về "anh ấy", kể từ khi yêu nhau đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn nhận được sự thương yêu, quan tâm và tôn trọng từ anh. Tôi luôn biết ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh, chia sẻ và động viên những lúc tôi gặp khó khăn. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

- Chị không muốn các con theo nghệ thuật dù con gái có năng khiếu. Điều gì khiến người đã dành cả đời cho nghệ thuật lại không muốn con mình đi con đường đó?

Tôi quan niệm nghề nào cũng vất vả nhưng riêng nghệ thuật và thể thao là 2 nghề cần phải thực sự có năng khiếu đặc biệt mới nên theo. Tôi biết con tôi không phải đối tượng đó nên đã khuyên các cháu: nếu yêu thích nghệ thuật vẫn có thể học để có thêm kỹ năng, còn không nên theo vì nghề này đòi hỏi nhiều yếu tố khắt khe không giống những nghề khác.

NSƯT Minh Ánh đi khảo sát tại tỉnh Sơn La.

- Em gái Minh Anh từng nhận xét chị giỏi, thẳng thắn nhưng nóng tính. Sau ngần ấy năm làm Hiệu trưởng rồi Đại biểu Quốc hội, tính cách này trong chị giờ thế nào?

Nhận xét đó chỉ đúng khi tôi còn trẻ. Cuộc sống, công việc và thời gian đã cho tôi nhiều trải nghiệm quý giá để biết mình nên làm gì, cần thay đổi những gì để tự hoàn thiện bản thân. Đến giờ tôi thấy mình đã thay đổi, biết tiết chế và điềm tĩnh hơn.

- Đang ở nhiệm kỳ Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhìn lại gần 10 năm ở 2 khóa, chị tự hào nhất về điều gì đã làm được và điều gì chưa như kỳ vọng?

Ngày 24/4/2026 là ngày rất đáng nhớ với tôi - đó là ngày Quốc hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và 4 luật: Luật nhà giáo, Luật giáo dục (sửa đổi), Luật giáo dục đại học (sửa đổi) và Luật giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi). Đây là những nội dung tôi rất tâm đắc.

Tôi rất mừng vì Quốc hội và Chính phủ đã luật hóa chủ trương của Đảng để văn hóa và giáo dục phát triển trong kỷ nguyên mới, đạt được kỳ vọng của cử tri cả nước - trong đó có cử tri ngành giáo dục và ngành văn hóa.

Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả cử tri đã tin tưởng và dành lá phiếu bầu cho tôi để tôi là đại biểu hoạt động chuyên trách của Quốc hội khóa XVI. Tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng tin của cử tri.

