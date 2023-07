NSƯT giảng viên Thanh nhạc Mỹ An

Chị Đẹp – người cháu chăm sóc giảng viên thanh nhạc, NSƯT Mỹ An - thông tin bà qua đời lúc 2 giờ ngày 28-7 tại nhà riêng.

"Bà nhập viện điều trị nhiều chứng bệnh nền tại Bệnh viện 175, nhưng do tuổi già sức yếu, không chống chọi nổi bệnh tật, bà bị hôn mê, được đưa về nhà từ mấy tháng trước. Cũng may con gái của bà ở nước ngoài đã về kịp thời và chăm sóc mẹ những ngày cuối đời" – chị Đẹp kể.

GS Ca Lê Thuần và NSƯT Mỹ An

NSƯT Mỹ Anh tên thật là Ngô Thị Liễu, sinh ngày 15-11-1943 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm 15 tuổi, bà theo gia đình tập kết ra Bắc. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện, bà vào chiến khu tham gia Đài Phát thanh Giải phóng, biểu diễn văn nghệ phục vụ cán bộ - chiến sĩ miền Nam. Bà được giới chuyên môn đánh giá cao về chất giọng trữ tình, truyền cảm.

Giới chuyên môn đánh giá cao tài năng của NSƯT Mỹ An và tinh thần lao động nghệ thuật bền bỉ. NSƯT Lê Thiện đã từng nhận xét NSƯT Mỹ An có giọng hát điêu luyện, cách hát đầy nhiệt huyết mang ngữ điệu miền Nam rất ấn tượng. "Thời đó chúng tôi tập kết ra miền Bắc, nghe chị Mỹ An hát đã thấy tự hào vì giọng hát miền Nam đầy khí thế của chị" - NSƯT Lê Thiện chia sẻ.

Chương trình "Mai Vàng nhân ái" đã đến thăm NSƯT Mỹ An

Thời kỳ tham gia đài phát thanh, NSƯT Mỹ An gặp gỡ, cảm mến rồi lập gia đình với Giáo sư - nhạc sĩ Ca Lê Thuần - một trong những nhà soạn nhạc và nghiên cứu âm nhạc nổi tiếng.

Sau ngày đất nước thống nhất, NSƯT Mỹ An được cử sang tu nghiệp tại Bulgaria rồi trở về quê nhà tham gia gây dựng khoa Thanh nhạc Nhạc viện TP HCM với vị trí Phó khoa.

NSƯT Mỹ An và GS Ca Lê Thuần (ảnh Nguyễn Á)

NSƯT Mỹ An được xem là cánh chim đầu đàn của Khoa Thanh nhạc và là giảng viên kỳ cựu của Nhạc viện TP HCM. Bà đã từng đào tạo nhiều ca sĩ tên tuổi của phía Nam như: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Vân Khánh, Anh Bằng, Ngọc Tuyền, Lam Trường, Đan Trường, Thu Minh, Thanh Thảo, Nguyễn Phi Hùng, Thu Giang, Thanh Thủy, Thu Thủy, Cao Thúy Vy, Lương Chí Cường, Việt Quang…

Chị Đẹp - người chăm sóc NSƯT Mỹ An những năm tháng cuối đời

NSƯT Mỹ An từng thực hiện bản ghi âm "Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn". Bài hát sáng tác năm 1968, sau chiến dịch Mậu Thân, với phần lời của liệt sĩ - nhà thơ Lê Anh Xuân (cũng là em trai của Giáo sư – nhạc sĩ Ca Lê Thuần - PV). Bản thu thực hiện khoảng đầu 1970 với sự thể hiện của NSƯT Mỹ An thời trẻ cùng dàn nhạc đài Phát thanh Giải phóng.

Từ khi Giáo sư - nhạc sĩ Ca Lê Thuần qua đời, bà ở với chị Đẹp, con gái thì đang sinh sống tại Bỉ.

Cách đây không lâu, chương trình "Mai Vàng nhân ái" đã đến thăm NSƯT Mỹ An. Bà đã gửi lời nhắn nhủ đến các thế hệ học trò hãy nỗ lực làm đẹp vườn hoa nghệ thuật và nêu cao tinh thần lao động vì một nền văn hóa – nghệ thuật giàu tính nhân văn của dân tộc.

Theo Người Lao Động