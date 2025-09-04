Thông tin NSND Phạm Thị Thành - nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, nguyên Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn qua đời ở tuổi 85 đã khiến giới nghệ sĩ bàng hoàng, thương tiếc. Nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp đã gửi lời tri ân và chia sẻ xúc động về người thầy, người đạo diễn tài hoa.

NSND Phạm Thị Thành. Ảnh: Nhà hát Tuổi Trẻ

NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ chia sẻ với PV VietNamNet, trong giới sân khấu, NSND Phạm Thị Thành và đạo diễn Hà Nhân là 2 người phụ nữ tài năng, cùng sáng lập Nhà hát Tuổi Trẻ với sứ mệnh phục vụ khán giả trẻ, tiên phong nhiều loại hình biểu diễn, gắn bó với công chúng gần nửa thế kỷ.

"Chúng tôi may mắn được học tập và làm việc dưới sự dìu dắt của cô Phạm Thị Thành - một nữ nghệ sĩ, đạo diễn luôn truyền cảm hứng bằng sự nhiệt huyết, cởi mở và chân thành. Cô khuyến khích sự sáng tạo, luôn đòi hỏi cái mới để mang lại hiệu quả cao nhất. Những vở diễn của cô đã làm nên lịch sử của Nhà hát Tuổi Trẻ. Chúng tôi biết ơn và tự hào về cô - người nghệ sĩ tài năng, tận hiến cho sân khấu Việt Nam", anh nói.

NSƯT Nguyệt Hằng - thế hệ nghệ sĩ trẻ trưởng thành dưới bàn tay dìu dắt của NSND Phạm Thị Thành tại Nhà hát Tuổi Trẻ nghẹn ngào: "Thương nhớ cô! Người đã đón nhận và dìu dắt chúng cháu từ những bước đầu bỡ ngỡ. Mong cô an nghỉ nơi ấy".

NSND Phạm Thị Thành chụp ảnh lưu niệm năm 2024 với lãnh đạo, diễn viên Nhà hát Tuổi Trẻ.

Ảnh: Nhà hát Tuổi Trẻ

Diễn viên Khánh Huyền, thế hệ thứ 2 của Nhà hát Tuổi Trẻ, trải lòng: "Ngoài mẹ ruột, có 2 người phụ nữ mà tôi vô cùng biết ơn và thương quý: NSND Phạm Thị Thành và NSND Bạch Diệp. Một người đã giúp tôi sống với nghề và tỏa sáng trên sân khấu, một người tin tưởng, cho tôi những vai diễn đầy thử thách trên truyền hình. Giờ đây, cả mẹ, cô Bạch Diệp và nay là cô Thành đều đã đi xa. Lòng tôi buồn và xót xa vô hạn. Luôn thương nhớ những người phụ nữ, những người thầy, những người mẹ mà tôi vô cùng yêu quý, kính trọng".

NSƯT Hữu Châu nhớ lại kỷ niệm từ gần 30 năm trước, khi NSND Phạm Thị Thành dựng vở Trái tim trong trắng (tác giả Lưu Quang Vũ) tại Sân khấu Idecaf. Anh được giao một vai nhỏ với chỉ 2 cảnh diễn. Sau vài suất, bà đã ôm anh và nhắn nhủ: "Nội lực của Châu đầy đặn, sâu dày lắm, ráng giữ như thế suốt hành trình sau này con nhé!". Hữu Châu bày tỏ: "Dạ, con vẫn giữ điều Cô dặn đến ngày nay. Cảm ơn lời dạy truyền lửa của Cô vô cùng. Hôm nay nghe tin, con kính tiễn Cô về cõi an lành".

Soạn giả Hoàng Song Việt cũng thành kính tưởng nhớ: "Cô là người đạo diễn tài hoa, đáng kính mà tôi từng được cộng tác, được dạy dỗ dưới mái nhà Tuổi Trẻ đầu những năm 1980. Tôi vẫn nhớ kỷ niệm khi cùng cô dựng vở Người lái buôn thành Venice của tác giả Lê Duy Hạnh. Với sự chân tình và khéo léo, cô đã giúp một nghệ sĩ trẻ khi đó vượt qua định kiến để đảm nhận thành công vai Shylock, trở thành hình mẫu được giới thiệu khắp nơi. Đó là cách làm nghề đầy yêu thương mà chỉ cô mới có".