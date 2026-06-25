Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam vừa vinh dự đón nhận Cúp Vàng danh giá do Ban tổ chức Liên hoan nghệ thuật hữu nghị Mùa xuân tháng Tư (April Spring Friendship Art Festival) trao tặng cho chương trình nghệ thuật Mùa xuân từ mạch nguồn.

Bên cạnh thành tích tập thể, nhà hát còn ghi dấu ấn khi NSƯT Tố Nga được trao Cúp Vàng với phần trình diễn bằng tiếng Triều Tiên. NSƯT Tố Nga cũng là cá nhân duy nhất của Việt Nam xuất sắc được trao Cúp Vàng tại mùa liên hoan năm nay.

Ngài Ri Sung Guk - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Triều Tiên tại Việt Nam trao Cúp Vàng cho NSƯT Tố Nga.

Để có màn trình diễn trọn vẹn, NSƯT Tố Nga dành nhiều thời gian cho việc học ngôn ngữ sở tại, luyện tập cũng như lựa chọn tác phẩm phù hợp với chất giọng nữ trung.

Với sự hỗ trợ nhiệt tình từ giáo viên do Đại sứ quán Triều Tiên cử đến, nữ nghệ sĩ đã chinh phục khán giả và giới chuyên môn nước bạn.

Chia sẻ về tin vui này, NSƯT Tố Nga bày tỏ: "Việc giành Cúp Vàng là niềm vinh dự và tự hào đặc biệt. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực cá nhân mà còn là cơ hội để tôi góp phần giới thiệu tài năng, bản sắc và hình ảnh đẹp của con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế".

Nghệ sĩ Ưu tú Tố Nga chụp ảnh cùng Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa và Cục trưởng Cục NTBD. Ảnh: NVCC

NSƯT Tố Nga sinh năm 1976 là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc dân gian Việt Nam từng ghi dấu ấn qua các nhạc phẩm mang âm hưởng quê hương miền Trung như: Miền quê tuổi thơ tôi, Khúc hát tâm tình của người Hà Tĩnh, Cúc ơi... Hiện tại, NSƯT Tố Nga còn tích cực giảng dạy nhiều ca sĩ trẻ.

Liên hoan nghệ thuật hữu nghị Mùa xuân tháng Tư (April Spring Friendship Art Festival) là sự kiện nghệ thuật thường niên quy mô lớn tại Triều Tiên. Năm nay, liên hoan thu hút 50 chương trình nghệ thuật đến từ 20 quốc gia.

Màn trình diễn của NSƯT Tố Nga