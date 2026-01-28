Ca sĩ Mộc An vừa phát hành album CD đầu tay mang tên Mộc An Vol.1 sau 1 năm giành ngôi vị Quán quân tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024.

Mộc An.

NSƯT Tố Nga dìu dắt Mộc An trên con đường trưởng thành trong nghệ thuật, cũng là người đã thực hiện album đầu tay cho học trò đánh giá Mộc An Vol.1 là “một giọng hát dân gian trẻ có màu giọng quý, đặc biệt trong thời điểm hiện nay”. Thấy học trò còn loay hoay để lãng phí nhiều thời gian kể từ khi đoạt giải Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024, NSƯT Tố Nga tạm gác lại việc hoàn thiện album mới của mình để thúc giục, thậm chí là mắng mỏ để Mộc An tập trung thực hiện album đầu tay.

“Tôi yêu quý Mộc An không chỉ vì tài năng mà còn vì cái tên như người, mộc mạc, chân thành nhưng “ngáo ngơ”. Sau khi giành Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024, tôi rất tiếc khi Mộc An chưa có được bước tiến tiếp theo, chưa ra mắt sản phẩm để ghi dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp. Vì vậy, dù Mộc An bận học, thi cử tôi vẫn lên kế hoạch, “ép tiến độ” bằng được để thực hiện album Vol1 cho Mộc An nhằm tạo đà cho cô bé sớm tiếp tục gặt hái những thành công trong sự nghiệp. Mộc An xứng đáng được như vậy", NSƯT Tố Nga tiết lộ.

“Tôi bị cô giáo - NSƯT Tố Nga mắng rất nhiều nhưng tôi lại vui bởi thực sự mình còn non nớt, chưa có kinh nghiệm hoạch định con đường phát triển cũng như hình ảnh cho sự nghiệp. Tôi biết ơn NSƯT Tố Nga đã đồng hành, định hướng con đường nghệ thuật cho tôi”, Mộc An bày tỏ.

Album Mộc An Vol.1 gồm 8 ca khúc: Mưa xuân song ca cùng NSND Thúy Ngần, NSND Vân Quyền và nhóm bè Cadillac; Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Huế - tình yêu của tôi, Em chọn lối này, Tình ta biển bạc đồng xanh song ca cùng Viết Danh, Em vẫn chờ anh, Hai đầu nỗi nhớ và Rặng trâm bầu (Thái Cơ).

Điểm đặc biệt của album là toàn bộ 8 ca khúc đều là những bài âm hưởng dân gian trữ tình nổi tiếng đi cùng năm tháng, không có ca khúc mới. Đây được xem là một thử thách lớn đối với Mộc An, ca sĩ sinh năm 2002 khi dám đặt giọng hát lên bàn cân so sánh với những thành công gắn liền với tên tuổi của các nghệ sĩ gạo cội.

Quyết định hát những ca khúc cũ, thoạt nghe có vẻ “ngược dòng” nhưng thực chất lại là lựa chọn được tính toán kỹ lưỡng của Giám đốc sản xuất kiêm biên tập album NSƯT Tố Nga. Thực hiện sản phẩm đầu tay cho học trò, chị mong muốn thông qua các ca khúc quen thuộc để khán giả nhận diện rõ nội lực, màu giọng dân gian rất quý, đặc biệt của Mộc An.

Tuy nhiên, NSƯT Tố Nga vẫn có những tiếc nuối với album vì do thời gian thực hiện có phần eo hẹp do đúng vào thời điểm Mộc An bận rộn thi cuối kỳ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và điều kiện kinh tế có hạn nên chưa thể phát hành album dưới định dạng đĩa than cho Mộc An.

Mừng học trò ra album đầu tay, NSƯT Lan Anh - cô giáo, người dìu dắt Mộc An dưới mái trường Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam dành lời khen ngợi. “Việc Mộc An ra album đầu tay đã cho thấy cô bé có chí hướng, nỗ lực trong sự nghiệp, không để mình bị lãng quên sau giải thưởng. Làm nghệ thuật phải luôn tiến về phía trước, liên tục cố gắng. Tôi luôn dặn học trò con đường âm nhạc chông gai, nhiều mồ hôi nước mắt để có thể thành công", NSƯT Lan Anh chia sẻ về học trò.

NSND Quang Vinh tiết lộ, sau album Vol 1, sắp tới Mộc An sẽ thu âm và quay MV ca khúc Sông quê tôi, một sáng tác mới của anh với lời thơ của NSND Ngọc Lan. Anh chia sẻ, việc chọn Mộc An thể hiện ca khúc này không chỉ là nhân duyên mà còn là sự tin tưởng dành cho nữ nghệ sĩ trẻ. “Mộc An là một người độ nhạy bén cao, tiếp thu nhanh và có những tố chất tích cực thường được hình thành do thiên phú” - NSND Quang Vinh nói về lý do lựa chọn Mộc An thể hiện ca khúc mới của mình.