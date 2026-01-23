CyberPower là thương hiệu đứng thứ hai về thị phần tại thị trường bộ lưu điện (UPS) Bắc Mỹ, cũng là đơn vị phát minh công nghệ GreenPower UPS™ - công nghệ giúp giảm mức tiêu thụ điện năng lên tới 93%.

Lãnh đạo NT&T Distribution và CyberPower tại lễ ký kết hợp tác

Thông qua hợp tác chiến lược này, CyberPower sẽ mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam với hệ sinh thái giải pháp quản lý nguồn điện và hạ tầng Trung tâm dữ liệu - Data Center toàn diện, bao gồm UPS 1 Pha và 3 Pha; thiết bị phân phối điện thông minh (PDU); tủ Rack; bộ Biến tần năng lượng mặt trời; hệ thống Quản lý Hạ tầng Trung tâm dữ liệu (DCIM); hệ thống quản lý Pin (BMS) cho Trung tâm dữ liệu và Viễn thông; cùng phần mềm quản lý UPS trên nền tảng điện toán đám mây.

NT&T Distribution và CyberPower ký kết hợp tác

CyberPower góp phần thúc đẩy hạ tầng số Việt Nam

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Tổng Giám đốc CyberPower Việt Nam, bày tỏ sự lạc quan về mối quan hệ hợp tác này: “Chuyển đổi số tại Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi mục tiêu của Chính phủ phát triển 850MW công suất trung tâm dữ liệu vào năm 2030 nhằm phục vụ chính phủ điện tử, thanh toán số và nền kinh tế số. Thông qua hợp tác chiến lược với NT&T, nhà phân phối giải pháp giá trị gia tăng uy tín và am hiểu sâu thị trường Việt Nam, CyberPower có thể cung cấp các giải pháp quản lý nguồn điện và hạ tầng Trung tâm dữ liệu - Data Center toàn diện tại thị trường này”.

Ông Tuấn nhấn mạnh, sự kết hợp giữa giải pháp & công nghệ toàn diện của CyberPower cùng đội ngũ bán hàng, tư vấn, dịch vụ hậu mãi giàu kinh nghiệm của NT&T sẽ giúp khách hàng trong các lĩnh vực doanh nghiệp, cơ quan khối cơ quan Nhà nước, Ngân hàng - Tài chính, Viễn thông và các khu Công nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ ký kết hợp tác giữa NT&T Distribution và CyberPower

Cam kết về giải pháp và dịch vụ

Nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác này, ông Nguyễn Quang Long - Tổng giám đốc NT&T Distribution bày tỏ niềm vui khi trở thành đối tác chiến lược chính thức của CyberPower, khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố vị thế của NT&T trong lĩnh vực phân phối CNTT và nâng cao năng lực đáp ứng những nhu cầu ngày càng phức tạp về Trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.

Ông Tổng giám đốc NT&T Distribution nhấn mạnh, việc bổ sung hệ sinh thái giải pháp quản lý nguồn điện và hạ tầng Trung tâm dữ liệu từ CyberPower sẽ giúp NT&T hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp ICT toàn diện - từ hạ tầng, thiết bị đến phần mềm và các giải pháp tích hợp, đồng thời tăng cường chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng nhằm mang lại giá trị tối ưu cho đối tác và khách hàng tại thị trường Việt Nam.

CyberPower là nhà cung cấp giải pháp quản lý năng lượng hiệu suất cao trên toàn cầu, với các giải pháp từ hệ thống UPS 1 pha và 3 pha, PDU, hệ thống Biến tần mặt trời, tủ Rack, hệ thống Quản lý Hạ tầng Trung tâm dữ liệu (DCIM), hệ thống Quản lý Pin (BMS), đến phần mềm quản lý năng lượng. Với hơn 29 năm kinh nghiệm, CyberPower cung cấp tích hợp phần cứng và phần mềm hiện đại, đồng thời tập trung vào các giải pháp thân thiện với môi trường trong nhiều lĩnh vực.

