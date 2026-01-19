Mới đây, JA Solar dự kiến ghi nhận khoản lỗ ròng cả năm 2025 thuộc về cổ đông ở mức 4,5-4,8 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 619-660 triệu USD), lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu âm từ 1,37-1,46 Nhân dân tệ.

Doanh nghiệp này cho rằng khoản lỗ chủ yếu xuất phát từ tình trạng mất cân bằng cung - cầu do công suất được mở rộng mạnh trên toàn chuỗi giá trị quang điện (PV). Cùng với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ thương mại, điều này đã kéo giảm giá bán trung bình (ASP) và gây áp lực lớn lên biên lợi nhuận của các mô-đun.

Trong báo cáo trước đó, JA Solar ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm đạt gần 36,81 tỷ Nhân dân tệ và lỗ ròng 3,553 tỷ Nhân dân tệ.

Tương tự, TCL Zhonghuan dự kiến lỗ ròng năm 2025 khoảng 8,2-9,6 tỷ Nhân dân tệ (1,13-1,32 tỷ USD), so với mức lỗ gần 9,82 tỷ Nhân dân tệ của năm trước đó.

Dựa trên các báo cáo trước, công ty đã ghi nhận mức lỗ ròng gần 5,78 tỷ Nhân dân tệ trong 9 tháng đầu năm, đồng nghĩa với khoản lỗ trong quý IV xấp xỉ 2,42-3,82 tỷ Nhân dân tệ, nới rộng hơn so với mức lỗ hơn 1,53 tỷ Nhân dân tệ của quý III.

Theo TCL Zhonghuan, nhu cầu tăng trưởng không đủ để hấp thụ nguồn cung dư thừa, khiến giá cả bị kìm hãm và biên lợi nhuận chịu áp lực nặng nề.

Dù không đưa ra con số cụ thể, nhưng JinkoSolar cũng dự kiến sẽ thua lỗ trong năm 2025. Kết quả tài chính tính đến hết tháng 9/2025 của doanh nghiệp này cho thấy doanh thu chỉ đạt gần 47,99 tỷ Nhân dân tệ, lỗ ròng 3,92 tỷ Nhân dân tệ.

Trong khi đó, Trina Solar cũng tiếp tục tình trạng kinh doanh dưới giá vốn trong năm 2025. Dữ liệu trước đó cho thấy doanh thu 9 tháng năm 2025 đạt 49,97 tỷ Nhân dân tệ, giảm 20,87% so với cùng kỳ năm trước đó, lỗ ròng 4,2 tỷ Nhân dân tệ.

Cùng xu hướng, nhà sản xuất polysilicon Daqo New Energy dự báo tiếp tục thua lỗ trong năm 2025, dù mức lỗ được kỳ vọng sẽ thu hẹp so với trước. Bởi riêng quý III, doanh thu của doanh nghiệp tăng lên 1,773 tỷ Nhân dân tệ và ghi nhận lãi ròng 73,479 triệu Nhân dân tệ.

Dù ghi nhận lãi ròng trong quý III, nhưng tính chung ba quý đầu năm, Daqo New Energy vẫn lỗ ròng 1,073 tỷ Nhân dân tệ.

Tập đoàn lưới điện Trung Quốc đã công bố kế hoạch đầu tư cho giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), dự kiến bổ sung trung bình khoảng 200 GW công suất điện gió và điện mặt trời hàng năm trên toàn phạm vi quản lý.

Đơn vị này đặt mục tiêu nâng tỷ trọng tiêu thụ năng lượng phi hóa thạch lên 25% và tỷ trọng điện năng trong tiêu thụ năng lượng cuối cùng lên 35%, đồng thời hỗ trợ triển khai các nhà máy và khu công nghiệp "không carbon" và kết nối 35 triệu điểm sạc. Tổng vốn đầu tư tài sản cố định trong giai đoạn này dự kiến khoảng 4.000 tỷ Nhân dân tệ, tăng 40% so với giai đoạn 5 năm trước đó.

