NTK Vũ Thảo Giang diện 1 thiết kế trong BST áo dài "Tứ Bình Phú Quý" tại Mỹ.

Vũ Thảo Giang là NTK 9X truyền cảm hứng về nỗ lực vươn lên của cô gái dân tộc Tày miền biên viễn xa xôi nghèo khó, lan toả tình yêu văn hoá truyền thống Việt Nam tới với cộng đồng nhất là đối với các bạn trẻ. Cô từng giới thiệu BST áo dài của mình tại nhiều lễ hội, sự kiện trong và ngoài nước. Tháng 12/2019, Vũ Thảo Giang được vinh danh Top 10 công dân trẻ tiêu biểu.

NTK Vũ Thảo Giang thực hiện nhiều BST với các đại sứ quán và tham gia nhiều chương trình ngoại giao và đối ngoại của Việt Nam với các nước: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Ấn độ, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada… Mới đây cô lần đầu giới thiệu BST lấy cảm hứng từ 4 dòng tranh di sản Việt Nam trên đất Mỹ.

Dàn hoa hậu trình diễn các thiết kế trong BST của NTK Vũ Thảo Giang tại Mỹ.

Giữa không gian ngập tràn sắc màu của Áo Dài Festival 8 - Garden of Dreams tại Hoa Kỳ, bộ sưu tập Tứ Bình Phú Quý của NTK Vũ Thảo Giang đã mang đến một dấu ấn đặc biệt khi đưa những giá trị mỹ thuật truyền thống của Việt Nam bước lên sàn diễn quốc tế bằng ngôn ngữ của áo dài đương đại.

Tứ Bình Phú Quý nổi bật như một cuộc đối thoại giữa di sản và hiện đại. Bộ sưu tập được xây dựng từ cảm hứng của bốn dòng tranh tiêu biểu trong kho tàng mỹ thuật Việt Nam gồm tranh dân gian Hàng Trống, tranh Đông Hồ, tranh kính cung đình Huế và tranh khảm gốm trên các công trình kiến trúc truyền thống.

NTK Vũ Thảo Giang cùng các người mẫu trình diễn BST "Tứ Bình Phú Quý" tại Mỹ.

“Điều tôi mong muốn không phải là sao chép nguyên bản các tác phẩm hội họa mà là giữ lại tinh thần văn hóa của chúng để kể lại bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại”, NTK Vũ Thảo Giang nói. NTK 9X chia sẻ với VietNamNet, sở dĩ cô chọn bộ tranh tứ bình vì đó là ý tưởng hay và mới. Tuy nhiên, Vũ Thảo Giang không giữ nguyên tranh gốc mà vẽ, tô màu lại theo góc nhìn mới của người trẻ, phối lại để tranh có sức sống mới rồi tùy chỉnh cho phù hợp với khổ dọc của áo dài.

"Trong văn hoá dân gian Việt Nam, tứ là bốn, được ví với nhiều ngôn ngữ đẹp trong đó có bộ tranh tứ bình trong tranh dân gian Hàng Trống, tranh Đông Hồ Phú quý là lời chúc cuộc sống giàu sang phú quý cho người treo tranh nên tôi muốn chọn tên đó cho BST", cô nói.

Với nữ nhà thiết kế, mỗi dòng tranh đều mang trong mình một câu chuyện riêng về lịch sử, thẩm mỹ và đời sống tinh thần của người Việt. Chính những giá trị ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để chị sáng tạo nên các thiết kế vừa quen thuộc vừa mới mẻ. “Tôi muốn khán giả nhìn thấy một tà áo dài nhưng vẫn nhận ra hơi thở của các dòng tranh Việt Nam. Đó là cách tôi kể câu chuyện về di sản bằng hình thức gần gũi hơn với cuộc sống hôm nay”, Vũ Thảo Giang chia sẻ.

Quá trình thực hiện bộ sưu tập là sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công và công nghệ hiện đại. Trên nền lụa cao cấp, các công đoạn vẽ tay, may khâu thủ công được kết hợp cùng kỹ thuật xử lý in ấn tiên tiến nhằm bảo đảm độ sắc nét và chiều sâu nghệ thuật cho từng thiết kế.

Thiết kế trong BST "Tứ Bình Phú Quý"

Bảng màu của bộ sưu tập cũng được lựa chọn từ chính cảm hứng văn hóa Việt Nam. Sắc đỏ son tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng, vàng kim gợi liên tưởng đến vẻ đẹp cung đình, xanh ngọc mang đến cảm giác thanh lịch và bình yên. Những gam màu này được kết hợp cùng trắng tinh khôi hay hồng phấn nhẹ nhàng, tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa trẻ trung.

Không chạy theo những biến tấu quá mạnh tay, Vũ Thảo Giang lựa chọn cách tân phom dáng một cách tiết chế. Các thiết kế vẫn giữ nguyên vẻ duyên dáng đặc trưng của áo dài truyền thống nhưng được điều chỉnh để phù hợp hơn với người phụ nữ hiện đại, tôn lên đường nét cơ thể và sự tự tin của người mặc.

Theo nhà thiết kế, áo dài luôn là một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất của văn hóa Việt Nam. Bởi vậy, việc đưa các giá trị mỹ thuật dân gian lên áo dài không chỉ đơn thuần là sáng tạo thời trang mà còn là một cách gìn giữ và lan tỏa di sản. “Mỗi tà áo giống như một bức tranh đang chuyển động. Khi người mẫu bước đi, những giá trị văn hóa tưởng như nằm yên trong bảo tàng lại được sống dậy và tiếp cận gần hơn với công chúng”, NTK Vũ Thảo Giang chia sẻ.

Sự xuất hiện của Tứ Bình Phú Quý tại Garden of Dreams không chỉ là màn trình diễn thời trang mà còn là một hoạt động quảng bá văn hóa đầy ý nghĩa. Trong không gian giao thoa của nhiều nền văn hóa tại Thung lũng Silicon, bộ sưu tập đã kể cho bạn bè quốc tế một câu chuyện khác về Việt Nam, một đất nước sở hữu kho tàng nghệ thuật dân gian phong phú và luôn biết cách làm mới những giá trị truyền thống bằng tinh thần sáng tạo.

NTK Vũ Thảo Giang cho biết Áo Dài Festival 8 - Garden of Dreams là sự kiện dành cho cộng đồng người Việt ở Mỹ, trong đó có nhiều người sinh ra ở Mỹ và tới nay chưa từng 1 lần trở về quê hương. "Tôi muốn giới thiệu nét đẹp văn hoá Việt Nam trong BST và rất xúc động khi tham gia sự kiện này. Chương trình tổ chức lần đầu 2011 và là nỗ lực lớn ở cộng đồng bên đó để quảng bá văn hoá, để những người Việt sống trên đất Mỹ vẫn yêu văn hoá Việt Nam mà tà áo dài là phương tiện quảng bá văn hoá Việt hiệu quả.

Tôi đã gặp các bạn tình nguyện viên của chương trình. Có bạn mới 1 lần được về VN và chia sẻ rất muốn quảng bá cho nước mình sau khi xem BST của tôi. Tôi muốn qua BST để quảng bá văn hoá, nét đẹp di sản, thúc đẩy hơn nữa tình yêu văn hoá dân tộc với bà con kiều bào sau đó mới quảng bá tới bạn bè quốc tế", NTK Vũ Thảo Giang nói với VietNamNet.

Ảnh: NVCC