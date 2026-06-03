Chiều 3/6, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đông đảo người hâm mộ có mặt để chào đón Á hậu 2 MGI All Stars 2026 Hương Giang trở về TPHCM. Người hâm mộ mang theo hoa tươi, banner và những hình ảnh cổ vũ được chuẩn bị công phu.

Hương Giang về nước được đông đảo khán giả chào đón:

Hương Giang sau đó lên xe buýt 2 tầng để diễu hành đường phố. Thời tiết đổ mưa nhưng không lớn, do đó ê-kíp vẫn quyết định thực hiện hoạt động như thông báo trước đó với fan.

Tại buổi giao lưu tối 3/6, Hương Giang thừa nhận từng trải qua những ngày đầu đầy lo lắng và suy nghĩ trước khi quyết định tái xuất. Dù nhận được nhiều sự ủng hộ - kể cả những cổ vũ "mù quáng", "quyết liệt" - chính điều đó đã tiếp thêm cho cô tự tin và quyết tâm hơn.

Điều đáng chú ý là trước khi lên đường sang Thái Lan, Hương Giang đã chuẩn bị tâm lý cho cả khả năng thất bại. "Tôi cũng chấp nhận có thể sẽ tiếp tục là một thất bại nữa", cô chia sẻ. Nhưng chính sự chấp nhận đó lại là thứ giải phóng cô - không còn sợ hãi, chỉ còn can đảm bước tiếp.

Cô cũng bày tỏ xúc động trước cảnh tượng tại sân bay Tân Sơn Nhất, không ngờ số lượng người đón đông đến vậy. Mẹ của Hương Giang là người cô cảm ơn cuối cùng trên sân khấu. Bà hài hước chia sẻ "thi thế là đủ rồi" khi MC hỏi vui bà về khả năng Hương Giang sẽ thi tiếp.

Clip: FBNV