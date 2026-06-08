Rachel Zegler là một trong những ngôi sao gây chú ý trên thảm đỏ sự kiện Tony Awards 2026 vốn được ví như Oscar trong lĩnh vực sân khấu của Mỹ diễn ra sáng 8/6 giờ Việt Nam.

Rachel Zegler tới sự kiện Tony Awards trong chiếc đầm màu nâu sẫm xẻ xuống tận bụng vô cùng sexy. Nữ diễn viên 25 tuổi góp mặt với tư cách nghệ sĩ trình diễn lẫn người công bố giải thưởng ở một hạng mục. Năm 2027, Rachel Zegler sẽ trở lại sân khấu Broadway ở New York với vai đệ nhất phu nhân Argentina một thời Eva Perón trong vở Evita. Cô coi đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời.

Nữ diễn viên sinh năm 2001 từng gây tranh cãi toàn cầu khi được chọn vào vai Bạch Tuyết trong bom tấn người đóng cùng tên của Disney ra mắt năm 2025. Tuy nhiên, tranh cãi dữ dội sau khi phim ra mắt cùng vai diễn của Rachel Zegler khiến cô áp lực tới nỗi phải đi trị liệu tâm lý.

Trước khi trở thành công chúa mới của nhà Chuột, ngôi sao 25 tuổi từng ghi dấu trong West Side Story (2021), Shazam! Fury of the Gods (2023), Y2K (2024)... Rachel Zegler đã phải đánh bại 30.000 ứng viên để được chọn vào vai Maria trong West Side Story và vai diễn này đã mang về cho cô giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất ở thể loại hài/nhạc kịch và trở thành nữ diễn viên trẻ nhất lịch sử giành chiến thắng ở hạng mục này. Năm 2022, Rachel Zegler được Forbes bình chọn vào danh sách 30 Under 30 toàn cầu.