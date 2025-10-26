EY-Bank of Singapore ASEAN Entrepreneurial Excellence Award - Giải Doanh nhân Xuất sắc ASEAN là giải thưởng thuộc khuôn khổ Lễ trao giải EY Entrepreneur Of The Year Singapore hàng năm, do Tập đoàn kiểm toán và tư vấn toàn cầu Ernst & Young (EY) phối hợp cùng Ngân hàng Bank of Singapore tổ chức. Giải thưởng này vinh danh các cá nhân/doanh nghiệp trong khu vực ASEAN có đóng góp vượt trội không chỉ về kinh doanh mà còn về tác động xã hội, đổi mới, định hướng phát triển bền vững. Người được trao giải cần thuyết phục hội đồng thẩm định ở nhiều tiêu chí khắt khe như tinh thần doanh nhân, tầm nhìn khu vực, tác động cộng đồng, bền vững, và uy tín quốc tế.

Giải thưởng Doanh nhân Xuất sắc ASEAN 2025 được trao ngày 17/10 cho Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Anh hùng Lao động Thái Hương

Trước đó, giải từng được trao cho các doanh nhân tiêu biểu như: Keeree Kanjanapas (Chủ tịch BTS Group Holdings, Thái Lan), Tan Sri Sir Jeffrey Cheah (Nhà sáng lập & Chủ tịch Sunway Group, Malaysia), Lance Y. Gokongwei (Chủ tịch & CEO JG Summit Holdings, Philippines), Djoko Susanto (Nhà sáng lập Alfamart, Indonesia).

Ông Trần Đình Cường - Chủ tịch EY Việt Nam, trao biểu trưng giải thưởng ASEAN Entrepreneurial Excellence Award 2025 cho bà Thái Hương

Theo thông cáo báo chí được đăng tải trên truyền thông quốc tế của sự kiện, ông Liew Nam Soon - Phó Tổng Giám đốc Khu vực Đông Á của EY, nhận xét: “Khát vọng của bà Thái Hương trong việc mang đến cho người dân những sản phẩm thực phẩm an toàn, lành mạnh và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục chất lượng cao thật sự truyền cảm hứng. Được dẫn dắt bởi niềm tin vững chắc vào phát triển bền vững, các dự án đầu tư của Tập đoàn TH đã trở thành hình mẫu khi đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau tạo ra năng suất lao động cao nhất, chi phí giá thành hợp lý và chất lượng sản phẩm quốc tế”.

Hơn 15 năm trước, bà Thái Hương đã khởi dựng TH true MILK - từ một khát vọng rất giản dị: bằng trái tim và tấm lòng người mẹ, mang tới cho trẻ em Việt Nam ly sữa tươi sạch, hoàn toàn từ thiên nhiên. Từ đó, đứng trước các vấn nạn về an toàn thực phẩm, vấn nạn về đại dịch các bệnh mãn tính không lây như tiểu đường, béo phì, bà và TH đã mở các “cuộc cách mạng” - từ cách mạng sữa tươi sạch, đến cách mạng sản phẩm không dùng đường, dùng vị ngọt từ nhiên để thay thế, cách mạng dinh dưỡng người Việt. Năm 2020, Bà được Nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Bà Thái Hương có đóng góp quan trọng cho các hoạt động vì tầm vóc Việt, trong đó bao gồm chương trình Sữa học đường và Dinh dưỡng học đường quốc gia

Nhiều năm trở lại đây, quốc tế liên tiếp ghi nhận những đóng góp vượt trội của bà. Tháng 6/2025, bà được trao tặng danh hiệu “Nhà lãnh đạo xuất sắc trong phát triển bền vững toàn cầu 2025" tại hệ thống giải thưởng Global Brands Awards do Tạp chí Global Brands (Vương quốc Anh) tổ chức. Trước đó, năm 2023, bà cũng được Le Fonti Global Awards (Italy) vinh danh ở Hạng mục Phát triển Bền vững phạm vi toàn cầu với Giải thưởng Nhà lãnh đạo của năm, được Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva (UNOG) vinh danh trong "17 gương mặt Hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững".

Nhà sáng lập Tập đoàn TH cũng là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được CSRWorks International vinh danh trong danh sách Top 10 “Phụ nữ vì sự phát triển bền vững” 2021 tại châu Á, được trao tặng Giải thành tựu nổi bật cho đóng góp cộng đồng tại Dubai (UAE); nhiều năm được Tạp chí tài chính của Mỹ (Forbes) bình chọn Top 50 nữ doanh nhân quyền lực Châu Á; từng đoạt Giải thưởng Nữ doanh nhân Quyền lực tại Diễn đàn Tri thức Thế giới (WKF), Giải nữ doanh nhân xuất sắc Stevie Award, Doanh nhân xuất sắc Châu Á…

Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín của TH đã xác lập kỷ lục lớn nhất thế giới (năm 2020)

Trong suốt 15 năm qua, từ tư duy “một ly sữa chấn hưng dân tộc” và khát vọng phụng sự, đảm bảo an toàn thực phẩm, vì sức khỏe cộng đồng, Vì tầm vóc Việt, bà Thái Hương còn đóng góp cho đất nước về việc thúc đẩy xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, hội nhập quốc tế trong ngành sữa và thực phẩm; khởi xướng Chương trình Sữa học đường, Bữa ăn Học đường, Dinh dưỡng học đường. Bà đã đưa TH vươn ra thế giới bằng việc đầu tư các dự án như: Dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại Liên bang Nga; Dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Australia; Indonesia; mở rộng thị trường sang Trung Quốc và các nước ASEAN.

Với định hướng chiến lược và cách tiếp cận dựa trên giá trị, bà Thái Hương đang đưa TH từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại diện tiêu biểu cho ngành sữa tươi sạch Việt Nam, đồng thời góp phần định hình tương lai nông nghiệp công nghệ cao, bền vững trong khu vực. Đến nay, TH đã trở thành một hình mẫu tại Việt Nam về mô hình kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn cũng như nỗ lực triển khai các giải pháp giảm phát thải cho toàn chuỗi sản xuất từ đồng cỏ tới bàn ăn.

Bích Đào