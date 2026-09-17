4h30 sáng, khi Vũ Xương, Trung Quốc vẫn chìm trong giấc ngủ, Đổng Mẫn đã có mặt tại cửa hàng. Chị kiểm tra phần bột cái được ủ từ tối hôm trước, nhào bột, chia phần, tạo hình rồi xếp từng chiếc bánh vào xửng hấp.

Khi mẻ màn thầu đầu tiên ra lò, hơi nước trắng bốc lên cũng là lúc trời vừa sáng. Công việc thường kéo dài hơn 10 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, người phụ nữ từng làm bác sĩ hơn 20 năm lại không cảm thấy quá vất vả, theo QQ.

“Làm bánh bao, màn thầu tuy tốn sức hơn về thể chất nhưng trong lòng không có nhiều áp lực”, Đổng Mẫn nói.

Đổng Mẫn đến với nghề y một cách tự nhiên bởi mẹ chị cũng là bác sĩ và từng mở phòng khám tại Vũ Hán.

Năm 1999, sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hồ Bắc, chị đến Thâm Quyến làm bác sĩ sản phụ khoa. Vài năm sau, phòng khám của mẹ quá bận rộn, chị nghỉ việc trở về Vũ Hán phụ giúp.

Hai mẹ con chủ yếu điều trị các bệnh nội khoa và dần tạo được uy tín. Có nhiều bệnh nhân từ xa tìm đến điều trị.

Sau khi mẹ gần tuổi nghỉ hưu, hai người đóng cửa phòng khám và trở về quê. Đổng Mẫn sau đó được thuê làm người phụ trách một trạm y tế cộng đồng.

Tại đây, ngoài khám chữa bệnh, chị phải xử lý nhiều công việc hành chính như đi khám tại nhà, quản lý bệnh mạn tính, công tác bác sĩ gia đình, hồ sơ, sổ sách và chuẩn bị cho các đợt kiểm tra.

Theo Đổng Mẫn, nhiều việc không trực tiếp liên quan đến chuyên môn chiếm dần thời gian vốn dành cho học tập, đào tạo và nâng cao nghiệp vụ. Sau hơn 20 năm làm nghề, chị cũng cảm nhận rõ áp lực ngày càng lớn trong quan hệ bác sĩ - bệnh nhân.

“Ở tuyến cơ sở, không có khoa phòng hay bệnh viện đứng phía sau hỗ trợ. Nếu xảy ra tranh chấp y tế, cũng không có khoảng đệm, tất cả áp lực đều do một mình tôi gánh”, chị kể.

Bước ngoặt đến vào năm 2023, khi Đổng Mẫn tham gia một khóa đào tạo về xoa bóp nhi khoa và một số phương pháp y học cổ truyền. Tại đây, chị quen một người có gia đình kinh doanh bánh bao.

Đổng Mẫn bắt đầu nghĩ đến việc mở cửa hàng. Ban đầu, chị chỉ đầu tư tiền và giao cho gia đình quản lý, trong khi bản thân vẫn tiếp tục làm bác sĩ. Nhưng một ngày, người thợ chính đột ngột nghỉ vì việc gia đình. Nếu không có người làm, cửa hàng phải đóng cửa.

Đổng Mẫn quyết định tự học và trực tiếp làm bánh. Chị nhanh chóng bổ sung kiến thức lý thuyết, sau đó thực hành. Đặc biệt, chị dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ thuật lên men bằng bột cái tự nhiên.

Càng làm, Đổng Mẫn càng thấy hứng thú. Không lâu sau, chị nghỉ hẳn nghề bác sĩ. Quyết định này ban đầu khiến mẹ chị, một người đã dành cả đời cho nghề y, không thể hiểu nổi.

Đổng Mẫn không tranh cãi mà chỉ nói với gia đình: “Nhiều người chỉ sống 60-70 năm. Tuổi thọ của con cũng chưa chắc dài. Quãng thời gian còn lại, con cần sống cho chính mình”.

Nữ bác sĩ quyết định chuyển sang nghề làm bánh để được sống là chính mình. Ảnh: QQ

Dần dần, mẹ chị thay đổi và bắt đầu ủng hộ con gái. Người mẹ 72 tuổi hiện cũng phụ giúp tại cửa hàng, thậm chí học cả cách làm bánh. Cửa hàng của Đổng Mẫn hiện có lượng khách ổn định, một số người còn đi hàng chục km để mua. Có điều kiện, chị tiếp tục mở cửa hàng thứ hai.

Năm 2025, Đổng Mẫn bắt đầu học quay video ngắn để quảng bá cửa hàng. Từ chỗ không biết sử dụng phần mềm chỉnh sửa, chị kiên trì hơn 1 năm và có vài nghìn người theo dõi.

Dù rời nghề y, Đổng Mẫn vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ y học. Chị đang tự học y học cổ truyền và chuẩn bị thi chứng chỉ hành nghề. Chị cũng muốn kết hợp kiến thức sức khỏe với nghề làm bánh và nghiên cứu các sản phẩm phù hợp.

Ở tuổi 45, Đổng Mẫn không xem quyết định rẽ hướng là một sự nuối tiếc. Chị chia sẻ: “Cuộc đời không có đáp án tiêu chuẩn. Rẽ hướng vào lúc nào cũng chưa muộn. Tôi nghĩ mình đã rẽ đúng lúc”.