"Thế giới rộng lớn như vậy, tôi muốn đi xem” - 11 năm trước, chỉ với 10 chữ trong lá đơn xin nghỉ việc, nữ giáo viên tâm lý Cố Thiếu Cường (Hà Nam, Trung Quốc) đã trở thành biểu tượng cho khát vọng tự do của hàng triệu người, thông tin từ Sohu.

Ở tuổi 35, cô từ bỏ biên chế ổn định sau nhiều năm đứng lớp để lên đường “xem thế giới”, không kế hoạch dài hạn, chỉ mang theo hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 37 triệu đồng) và một niềm tin vào trải nghiệm sống.

Thời gian đầu, cô trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, cũng gặp được nhiều người và khiến bản thân được mở mang nhiều hơn. Những nơi cô đi qua, những trải nghiệm cô có đều được đăng tải trên mạng xã hội và nhận được nhiều tương tác.

Sự nổi tiếng đến nhanh chóng. Nhiều doanh nghiệp đề nghị hợp tác, tài trợ, thậm chí trả tiền để cô quảng bá hình ảnh. Nhưng Cố Thiếu Cường từ chối tất cả, bởi cô không muốn biến hành trình cá nhân thành công cụ kiếm tiền.

Nữ giáo viên quyết định từ bỏ công việc biên chế để theo đuổi ước mơ.

Ảnh: Sohu

Tưởng chuyến chu du của cô sẽ kéo dài, nhưng trên hành trình ấy, nhiều điều bất ngờ đã xảy ra. Trong chuyến đi, cô gặp một thợ cắt tóc đến từ Đông Bắc Trung Quốc. Hai người cùng chí hướng, cùng dừng chân ở một thị trấn nhỏ dưới chân núi Thanh Thành (Tứ Xuyên). Họ yêu nhau và rồi góp tiền mở homestay mang tên “Viễn Quy” – với ý nghĩa “đi xa rồi cũng có chốn trở về” vào tháng 10/2015.

Từ một nữ giáo viên, cô trở thành bà chủ trọ, người dọn dẹp phòng ốc, thậm chí người thay ga giường cho khách. Cô kiêm tất cả mọi việc trong homestay chỉ để đảm bảo không gian sạch sẽ nhất cho khách.

Năm 2016, họ tổ chức một đám cưới nhỏ, chỉ với 3 bàn khách mời. Một năm sau đó, họ sinh con đầu lòng.

Thế nhưng, cuộc sống chậm rãi mà cô mơ ước không giống như thực tại: áp lực kinh doanh, chăm con nhỏ, mẹ già tái phát bệnh, mâu thuẫn về tiền bạc và định hướng sống. Từ sau đại dịch COVID-19, ngành du lịch tê liệt, gánh nặng càng thêm chồng chất. Công việc kinh doanh homestay của cô cũng chỉ để duy trì.

Cuối cùng, Cố Thiếu Cường đưa ra quyết định khó khăn, trở về Trịnh Châu để chăm sóc mẹ và lo cho việc học của con. Cô và chồng thống nhất sống xa nhau, mỗi người một nơi, không ồn ào, không ly hôn.

Trước những lời dè bỉu cho rằng cô “thất bại”, “trở về tay trắng”, Cố Thiếu Cường chọn im lặng. Về quê, cô quay lại nghề tâm lý, dậy từ 4h để livestream tư vấn, từng bước xây dựng lại cuộc sống ổn định. Tài khoản của cô không có nhiều người theo dõi, nhưng vẫn có những người sẵn lòng lắng nghe.

Hiện tại, cô không có nhà riêng, không xe hơi, nhưng tự nhận mình “sống rất vững vàng”. Homestay vẫn hoạt động. Vợ chồng cô không ly hôn mà chỉ ly thân.

Cuộc sống hiện tại tuy không giàu có nhưng cô thực sự thấy thoải mái. Ảnh: Sohu

Nhìn lại hành trình 11 năm qua, Cố Thiếu Cường nói: "Tôi không hối hận, chỉ tiếc vì đã không dành nhiều thời gian hơn cho mẹ và con. Cuộc sống của tôi đã đủ trải nghiệm, biết được nhiều điều. Tôi vẫn sẽ làm như vậy nếu được chọn lại".

Cố Thiếu Cường, 46 tuổi, hiện sống một cuộc sống yên tĩnh hơn trước nhưng cô cảm thấy hạnh phúc vì bản thân đã có những trải nghiệm tuyệt vời không nhiều người có được.