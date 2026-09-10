Trước đó, Báo Nông nghiệp và Môi trường đăng bài viết “Điều trị ung thư tại Viện E, muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ”, phản ánh những vấn đề liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh tại Khoa Xạ trị, Bệnh viện E (Hà Nội). Theo phản ánh, nhiều người bệnh đang điều trị ung thư tại bệnh viện này khi đến xạ trị thường kẹp 50.000 - 100.000 đồng vào sổ để được vào sớm hơn.

Theo đại diện Bệnh viện E, thông tin báo chí phản ánh là cơ sở quan trọng để đơn vị rà soát, làm rõ những vấn đề có dấu hiệu tồn tại và kịp thời chấn chỉnh công tác phục vụ người bệnh.

Tiền được bệnh nhân kẹp vào sổ. Ảnh: Nông nghiệp và Môi trường

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Bệnh viện E đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh sự việc; đồng thời phối hợp với cơ quan an ninh, Ban Thanh tra nhân dân và các đơn vị liên quan để làm rõ nội dung phản ánh, xác định trách nhiệm của các cá nhân theo quy định.

Lãnh đạo bệnh viện cũng cho biết, căn cứ kết quả xác minh và kết luận của cơ quan có thẩm quyền, bệnh viện sẽ áp dụng các hình thức xử lý, kỷ luật và biện pháp xử phạt đối với cá nhân có sai phạm theo đúng quy định và thẩm quyền.

Bên cạnh đó, đơn vị này sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và đưa ra các biện pháp phòng, chống tiêu cực, hướng tới bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh minh bạch, công bằng và an toàn cho người bệnh.

Khoa Xạ trị, Bệnh viện E đi vào hoạt động từ tháng 7/2021, triển khai nhiều kỹ thuật xạ trị định vị, xạ trị điều biến liều (IMRT) cũng như cập nhật các phương pháp điều trị mới.