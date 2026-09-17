Đỗ cả hai trường, học Bách khoa một tuần rồi đổi hướng

Năm 2002, sau khi tốt nghiệp THPT, bác sĩ Lê Hoàng Bảo khi đó (hiện 42 tuổi, công tác tại Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM) đứng trước hai lựa chọn khác nhau: Đại học Bách khoa TPHCM và Đại học Y Dược TPHCM.

“Khi đã vào Đại học Bách khoa TPHCM, tôi lại nghĩ theo ngành y có thể giúp ích cho gia đình hơn trở thành một kỹ sư", ông kể. Theo bác sĩ Bảo, nhiều người thân của ông mắc đái tháo đường, bệnh tim mạch và ung thư. Điều đó khiến ông quyết định "quay xe" sang Đại học Y Dược TPHCM.

Bác sĩ Lê Hoàng Bảo: Ảnh: UMC.

Từ lựa chọn năm 2002 đưa bác sĩ Bảo bước vào hành trình: 6 năm học đa khoa, 3 năm nội trú và gắn bó với chuyên ngành nội tiết từ năm 2011 đến nay.

Nhìn lại quyết định ấy, bác sĩ Bảo không hối tiếc.

Thời nội trú không AI

Sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa loại Giỏi, bác sĩ Bảo tiếp tục trải qua 3 năm đào tạo nội trú chuyên ngành Nội tiết với áp lực học tập và thực hành rất lớn. Theo ông, đây là lĩnh vực đòi hỏi tư duy logic, bởi những thay đổi nhỏ của hormone có thể gây ra nhiều xáo trộn trong cơ thể.

Gần 20 năm trước, số lượng bác sĩ nội trú mỗi khóa còn ít, tài liệu học tập và các công cụ hỗ trợ chưa phong phú như hiện nay. Không có kho tài liệu trực tuyến hay AI để tra cứu, việc học của các bác sĩ chủ yếu dựa vào sách, thư viện và thực hành tại bệnh viện.

Bác sĩ Bảo tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: UMC.

“Chỉ có lăn lộn ở trong bệnh viện, dành thời gian cho học tập và lâm sàng thì mình mới có thể có được kinh nghiệm, tay nghề tốt”, bác sĩ Bảo chia sẻ.

Ngoài những buổi trực chính thức, bác sĩ Bảo chủ động đi trực thêm để tích lũy kinh nghiệm như thường xuyên đặt câu hỏi với thầy cô, anh chị đi trước. Mỗi lần tiếp cận một người bệnh, được các bác sĩ khác chỉ dẫn đều là cơ hội quý giá.

Sau 3 năm nội trú, bác sĩ Bảo tốt nghiệp loại Giỏi.

Trải nghiệm khẳng định lựa chọn đúng

Từ chàng sinh viên từng ngồi ở giảng đường Đại học Bách khoa TPHCM, tới nay bác sĩ Bảo đã có 15 năm làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Ông cho rằng cái khó của Nội tiết là nhiều bệnh có cơ chế phức tạp nhưng biểu hiện bên ngoài đôi khi rất kín đáo. Một triệu chứng nhỏ cũng có thể trở thành manh mối quan trọng để bác sĩ tìm ra bệnh.

Bên cạnh các bệnh thường gặp như đái tháo đường, bệnh lý tuyến giáp, nội tiết còn có những bệnh liên quan đến tuyến yên, tuyến cận giáp, tuyến thượng thận...

Bác sĩ Lê Hoàng Bảo báo cáo tại hội nghị. Ảnh: BSCC.

“Để đi đến chẩn đoán cuối cùng, bác sĩ phải theo dõi người bệnh liên tục trong một thời gian. Đó là một trong những cái khó của chuyên ngành Nội tiết”, bác sĩ Bảo nói.

Trong thời gian theo nghề y, có nhiều bệnh nhân khiến ông khó quên. Trong đó có một cô giáo trẻ mắc đái tháo đường, biến chứng nhiễm trùng bàn chân nặng, bị chỉ định cắt cụt ở nơi điều trị ban đầu.

Sau đó, gia đình đưa cô đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Các bác sĩ phối hợp nhiều chuyên khoa, kiên trì điều trị và giữ lại được bàn chân cho người bệnh.

Ngày nữ giáo viên tự đi lại bằng chính đôi chân và trở lại bục giảng, bác sĩ Bảo càng cảm nhận rõ ý nghĩa của nghề đã chọn. Nghề y không chỉ là cứu được tính mạng mà còn giữ được chất lượng cuộc sống và bảo vệ tương lai của một con người.

Hơn hai thập kỷ đã trôi qua, bác sĩ Bảo vẫn không biết nếu ngày ấy tiếp tục con đường kỹ thuật, cuộc đời mình sẽ rẽ sang hướng nào. Suốt thời gian làm việc, vị bác sĩ này đã có nhiều báo cáo tại các hội nghị, hội thảo lớn trong nước và quốc tế.

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