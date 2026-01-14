Gần 17 năm làm truyền hình, BTV Khánh Ly đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả VTV như: Chuyển động 24h, Bản tin Tài chính kinh doanh, Dòng chảy của tiền, Phố Tài chính...

BTV Mùi Khánh Ly.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Mùi Khánh Ly theo học cả hai lĩnh vực tưởng chừng cách xa nhau: Báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Tài chính - Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng. Việc sở hữu nền tảng kép này giúp cô nhanh chóng định hình con đường phù hợp, đưa những vấn đề khô khan của kinh tế - tài chính lên sóng theo cách gần gũi, dễ hiểu nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác và cập nhật.

Gia nhập Đài Truyền hình Việt Nam, Khánh Ly bắt đầu từ vị trí phóng viên, tự học cách tiếp cận thị trường chứng khoán, chính sách kinh tế và hệ thống tài chính doanh nghiệp. Thời điểm ấy, bản tin tài chính vẫn còn là mảnh đất khó, ít gương mặt nữ theo đuổi vì đặc thù kiến thức thuật ngữ phức tạp, yêu cầu xử lý thông tin nhanh và liên tục. Song những yếu tố này lại trở thành động lực với Khánh Ly.

Thường mặc màu tím khi lên sóng, Khánh Ly được khán giả yêu mến gọi là "BTV màu tím".

Năm 2021 đánh dấu bước ngoặt của Khánh Ly khi tham gia đề xuất, xây dựng và dẫn dắt talk show Phố Tài chính phát sóng trên VTV8.

Khánh Ly thẳng thắn chia sẻ, làm truyền hình, đặc biệt mảng tài chính - chứng khoán, không có khung giờ cố định. Tin tức có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào: từ biến động lãi suất, chính sách ngân hàng đến những cú sốc trên thị trường. Biên tập viên phải theo sát, hiểu nhanh, xử lý ngay để đảm bảo thông tin lên sóng chính xác và kịp thời.

"Có những đêm phải thức đến 2-3 giờ sáng để cập nhật dữ liệu, soạn câu hỏi cho khách mời. Khán giả xem 20 phút nhưng phía sau là cả ngày dài chạy đua với thông tin", cô trải lòng với VietNamNet.

Một điểm thú vị về Khánh Ly là cách cô xây dựng hình ảnh khi lên sóng. Luôn xuất hiện với phong thái tự tin, chuyên nghiệp, BTV này chú ý đến cả những yếu tố nhỏ như màu sắc trang phục.

Cô cho biết thường tránh mặc màu đỏ và xanh dương nhạt (xanh lơ) - hai tông màu thường gợi liên tưởng đến trạng thái giảm điểm, giảm sàn trên bảng điện tử chứng khoán. Thay vào đó, cô chọn trang phục tông xanh lá, tím hoặc các màu trung tính để tạo cảm giác tích cực, nhẹ nhàng. Điều này được nhiều khán giả đánh giá là tinh tế và phù hợp với đặc thù chương trình tài chính và yêu mến gọi với biệt danh "BTV màu tím".

Thay đổi lớn từ khi làm vợ, làm mẹ

Trong cuộc trò chuyện với PV VietNamNet, BTV Khánh Ly trải lòng rằng hành trình làm vợ và làm mẹ đã mang đến cho cô một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Cô cho biết, giai đoạn mới kết hôn, cuộc sống của hai vợ chồng vẫn khá nhẹ nhàng, chưa có nhiều thay đổi. Nhưng từ khi con gái Mina chào đời, mọi suy nghĩ, cách nhìn nhận và phản ứng của cô trước cuộc sống đều trở nên sâu sắc và chín chắn hơn.

Khánh Ly thừa nhận mình thay đổi rất nhiều: trách nhiệm hơn, cẩn trọng hơn và không còn đưa ra quyết định theo cảm tính như trước. Cô học cách đồng cảm, sẻ chia và nhìn nhận mọi vấn đề từ nhiều góc độ. Để đồng hành cùng con tốt hơn, cô chủ động học hỏi thêm kiến thức, lắng nghe kinh nghiệm của những người đi trước và nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

"Chính những thay đổi đó giúp tôi trưởng thành hơn, có tầm nhìn dài hạn hơn trong công việc lẫn cuộc sống. Tôi thực sự biết ơn vì mình đã sớm nhận ra và điều chỉnh bản thân", cô bộc bạch. Chia sẻ về con gái Mina - một cô bé năng động, tự tin và đặc biệt nổi trội về ngoại ngữ - BTV Khánh Ly cho rằng nền tảng quan trọng nhất mà cô luôn trân trọng là việc con được khỏe mạnh, nhanh nhẹn để có thể phát triển tự nhiên.

Về ngoại ngữ, cô cho biết mình cho con tiếp xúc từ rất sớm, song song với tiếng mẹ đẻ, nhờ đó Mina hình thành sự tự tin và khả năng tự lập trong việc học. Tuy nhiên, theo Khánh Ly, ngoại ngữ chỉ là một trong nhiều hành trang mà trẻ em thời đại mới cần có. "Xã hội thay đổi quá nhanh, đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, vì vậy các con không chỉ cần giỏi ngoại ngữ, mà còn phải biết chọn lọc thông tin, hiểu về công nghệ và ứng dụng AI, học cách quản lý tài chính cá nhân…", cô chia sẻ.

Nữ BTV thường xuyên trò chuyện với con về những xu hướng mới, cập nhật những kỹ năng quan trọng để con từng bước thích nghi. Thế nhưng, điều cô luôn cố giữ là sự tự do và độc lập của con trong các quyết định. Về người bạn đời luôn ủng hộ và cảm thông với công việc làm truyền hình vất vả của vợ, Khánh Ly nói đó là hạnh phúc không gì bằng. Cô bằng lòng với những điều đang có.