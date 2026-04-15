Ngày 15/4, nữ ca sĩ Jannine Weigel đã chia sẻ chi tiết về sự cố nguy hiểm xảy ra trong đêm diễn tại lễ hội Songkran ở tỉnh Yala Province vào ngày 12/4.

Khi đang trình diễn ca khúc Pliew ở phần cuối, một tình huống nghiêm trọng bất ngờ xảy ra tại khu vực trước sân khấu. Theo nữ ca sĩ, trong lúc xe cứu hỏa địa phương phun nước phục vụ lễ hội, nước đã vô tình bắn vào ổ điện gần sân khấu, gây chập điện và khiến lửa bùng lên ngay trước mắt nghệ sĩ và khán giả.

Sự cố bất ngờ trên sân khấu:

“Chúng tôi hoàn toàn không có cảnh báo trước. Tôi đang hát thì thấy nước bắn tới, sau đó điện chập và lửa bùng lên ngay trước mặt”, cô chia sẻ.

Ngay khi ngọn lửa bùng phát, ban nhạc, ê-kíp và khán giả gần sân khấu lập tức hoảng loạn và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Jannine cũng rời sân khấu ngay sau đó để đảm bảo an toàn.

Sau sự cố, một số thành viên ê-kíp bị điện giật trong quá trình xử lý tình huống nhưng may mắn không ai bị thương nặng. Khán giả được sơ tán kịp thời nên không ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng. Nữ ca sĩ cho biết đây là khoảnh khắc “kinh hoàng” và bản thân vẫn còn ám ảnh tinh thần sau sự việc.

Trước đó, chương trình đã gặp nhiều trục trặc kỹ thuật như mất điện cục bộ, khiến lịch trình bị gián đoạn và tiết mục của cô bị rút ngắn. Ê-kíp phải phối hợp với ban tổ chức để khắc phục, đảm bảo chương trình tiếp tục diễn ra.

Jannine Weigel sở hữu phong cách âm nhạc cá tính, sôi động.

Sinh năm 2000 tại Đức, Jannine Weigel lớn lên tại Thái Lan và bắt đầu sự nghiệp giải trí từ khi còn rất trẻ. Cô nổi tiếng từ các video cover trên YouTube trước khi ký hợp đồng với hãng thu âm và ra mắt với các ca khúc như Away, Heartstopper, Chob Kwam Kit Thung...

Bên cạnh âm nhạc, cô còn tham gia diễn xuất và quảng cáo, trở thành gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội nhờ khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ và phong cách trình diễn sôi động.

Nguồn: Thairath