Ngày 17/9, OSEN đưa tin nữ ca sĩ Sook Haeng thua kiện ở phiên sơ thẩm trong vụ án dân sự liên quan đến cáo buộc có quan hệ tình cảm với người đàn ông đã có gia đình.

Theo phán quyết của Tòa án quận Suwon, chi nhánh Seongnam, nguyên đơn là bà A, vợ của người đàn ông bị cáo buộc có quan hệ với Sook Haeng, đã thắng kiện một phần trong vụ kiện yêu cầu bồi thường.

Bà A đệ đơn kiện vào tháng 9/2025, cho rằng Sook Haeng có mối quan hệ không phù hợp với chồng mình, khiến gia đình rơi vào cảnh đổ vỡ. Vụ việc được công chúng biết đến vào tháng 12 cùng năm, sau khi xuất hiện trên chương trình Case Captain.

Nữ ca sĩ Sook Haeng. Ảnh: OSEN

Theo lời kể của bà A, chồng thường xuyên vắng nhà, đi ra ngoài nhiều và cuối cùng chuyển ra khỏi nhà. Sau đó, bà phát hiện tên cùng ngày sinh của một nữ ca sĩ nổi tiếng được lưu trong điện thoại của chồng. Khi bị chất vấn, người đàn ông này khẳng định đó chỉ là một người bạn.

Tuy nhiên, chương trình Case Captain từng công bố đoạn camera an ninh ghi lại cảnh 2 người có những hành động thân mật trong thang máy.

Sau đó, nhiều người suy đoán nữ ca sĩ được nhắc đến là Sook Haeng. Nữ ca sĩ cuối cùng đăng một bức thư viết tay lên mạng xã hội, xin lỗi vì khiến công chúng lo lắng trước những vấn đề cá nhân gần đây. Động thái này được xem là lời gián tiếp xác nhận cô có liên quan đến vụ việc.

Về phía Sook Haeng, nữ ca sĩ cho biết người đàn ông nói rằng cuộc hôn nhân của anh ta đã đổ vỡ và chỉ còn chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý. Tin vào lời giải thích này, cô mới bắt đầu mối quan hệ với anh.

Sook Haeng khẳng định ngay khi nhận ra sự việc không đúng như những gì mình được kể, cô đã chấm dứt mối quan hệ. Nữ ca sĩ cũng cho rằng bản thân là nạn nhân bị lừa dối trong vụ việc.

Tranh cãi kéo dài khiến Sook Haeng rút khỏi chương trình The Active Queen 3, đồng thời tạm dừng các hoạt động nghệ thuật.

Sinh năm 1979, Sook Haeng là ca sĩ nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cô được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Miss Trot vào năm 2019 và giành hạng 6 chung cuộc. Sau đó, Sook Haeng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình âm nhạc và truyền hình tại Hàn Quốc.

Video ghi lại sự việc của nữ ca sĩ:

Video: Chae Seongmo