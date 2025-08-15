Ngày 15/8, tờ Now News đưa tin nữ ca sĩ I.L - thành viên nhóm nhạc IRRIS đang trong quá trình hóa trị sau khi được chẩn đoán mắc ung thư máu hồi tháng 5.

Trên trang cá nhân, cô chia sẻ hình ảnh cạo trọc đầu do rụng tóc sau nhiều đợt hóa trị.

Nữ ca sĩ I.L xuất hiện với đầu cạo trọc.

I.L cho biết các dấu hiệu bất thường bắt đầu từ những cơn đau đầu dữ dội, cảm giác tim đập ở sau gáy, nhanh mệt và hụt hơi ngay cả khi vận động nhẹ. Ban đầu, cô nghĩ nguyên nhân chỉ là do thiếu vận động. Tuy nhiên, một sáng cuối tuần khi đang làm thêm, tầm nhìn bên trái của cô bất ngờ bị che mờ bởi những vệt đen.

Hoảng sợ, I.L lập tức đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy lượng bạch cầu cao bất thường, buộc cô phải chuyển đến bệnh viện lớn hơn. Bác sĩ chẩn đoán nữ ca sĩ mắc ung thư máu.

Nữ ca sĩ từng suy sụp khi nhận kết quả từ bác sĩ.

Sau 3 tháng điều trị, I.L đã hoàn thành 2 đợt hóa trị và chuẩn bị bước vào đợt thứ 3. Cô thừa nhận từng thu mình, không muốn nhận sự an ủi hay liên lạc từ bất kỳ ai nhưng dần được tiếp thêm sức mạnh nhờ tình cảm gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. “Con người không thể sống cô đơn. Sự quan tâm ấy giúp tôi đứng dậy và tiếp tục chiến đấu”, cô viết.

Dù sắp đối diện thử thách lớn là ca ghép tế bào gốc tạo máu, I.L vẫn giữ tinh thần lạc quan, mong sớm hồi phục và trở lại với cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Nhan sắc xinh đẹp của I.L trong thời gian hoạt động âm nhạc.

I.L tên thật là Kim Ji Won, sinh năm 1997, là ca sĩ kiêm diễn viên người Hàn Quốc. Cô ra mắt lần đầu năm 2017 với nhóm GOOD DAY, sau đó gia nhập REDSQUARE năm 2020 và từ năm 2022 là trưởng nhóm IRRIS.

Ngoài ca hát, I.L còn tham gia diễn xuất trong The Coup (2021), Villains (2023) cùng một số web-drama.

I.L trình diễn ca khúc "Wanna Know" năm 2022:

Ảnh, Video: Sưu tầm

