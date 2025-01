Ailee tên thật Amy Lee, sinh năm 1989 tại Mỹ, từ nhỏ đã đam mê âm nhạc dù không xuất thân từ gia đình nghệ thuật. Năm 2006, cô bắt đầu đăng tải các bản thu âm lên YouTube và nhận phản hồi tích cực.

Ailee sở hữu vẻ đẹp sắc sảo và vóc dáng nóng bỏng.

Sau khi dừng việc học đại học để theo đuổi đam mê âm nhạc, Ailee ký hợp đồng với Muzo Entertainment tại New York. Năm 2010, cô trở về Hàn Quốc và gây ấn tượng tại buổi thử giọng của YMC Entertainment với màn trình diễn ca khúc Resignation.

Năm 2012, Ailee ra mắt với đĩa đơn Heaven và xuất sắc giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại 4 lễ trao giải lớn, giúp cô khẳng định tài năng và danh xưng "tân binh khủng long" của K-pop.

Từ năm 2013 đến 2016, nữ ca sĩ liên tục chiến thắng giải Màn trình diễn nữ xuất sắc nhất nhờ các bản hit như U&I, Singing got better và Mind your own business. Đỉnh cao sự nghiệp của Ailee đến vào năm 2017 với ca khúc nhạc phim I will go to you like the first snow (nhạc phim Goblin), giúp cô thiết lập kỷ lục kỹ thuật số và nhận loạt giải thưởng danh giá.

Năm 2019, cô phát hành album "Butterfly", đánh dấu sự trưởng thành về phong cách và hình ảnh, đồng thời gia nhập Rocket3 Entertainment để mở rộng hoạt động quốc tế.

Sau 3 năm chưa có nhiều đột phá trong sự nghiệp, Ailee gặt hái thành công khi tái xuất với ca khúc I'll hold you năm 2023 và bắt đầu các chuyến lưu diễn khắp châu Á. Với giọng hát nội lực, khả năng làm chủ sân khấu, cô được công chúng ưu ái gọi là “Beyoncé xứ Hàn”.

Ngoài giọng hát nội lực, nữ ca sĩ tuổi Tỵ còn có khả năng trình diễn tốt. Ảnh: Mnet

Năm 2013, sự nghiệp của Ailee bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi những hình ảnh nhạy cảm của cô bị phát tán trên mạng. Ailee tố cáo bạn trai cũ là người đứng sau vụ phát tán ảnh. Mặc dù anh phủ nhận việc tung ảnh lên mạng, nhưng thừa nhận đã bán ảnh cho các cơ quan truyền thông. Sự việc khiến cô phải tạm ngừng hoạt động nghệ thuật.

Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ, Ailee nhanh chóng vượt qua sóng gió và trở lại đầy ấn tượng với sự nghiệp ca hát.

Trong chương trình Video Star năm 2019, Ailee chia sẻ kỷ niệm buồn về hành trình giảm cân. Cô thừa nhận đã từng nhịn ăn nhưng thất bại và bị khán giả chế giễu ngoại hình.

Tháng 11/2023, công ty quản lý của Ailee bất ngờ thông báo nữ ca sĩ sẽ kết hôn cùng nam diễn viên kiêm doanh nhân Choi Si Hoon vào tháng 4/2025.

Ailee và Choi Si Hoon gặp nhau qua người quen chung, bắt đầu mối quan hệ vào năm 2022 và công khai hẹn hò vào năm 2023. Chồng nữ ca sĩ sinh năm 1992, nổi tiếng qua chương trình Địa ngục độc thân và hiện điều hành một nhà hàng tại Seoul.

Cặp đôi chia sẻ hình ảnh hạnh phúc và ngọt ngào trên trang cá nhân.

Chia sẻ về tin vui này, Ailee viết: "Tôi quyết định kết hôn với một người mà có thể chia sẻ tất cả tình yêu. Người ấy đã cho tôi một bờ vai để được chăm sóc và dựa vào và cảm thấy muốn ở bên anh ấy suốt quãng đời còn lại".

Nhìn lại chặng đường 12 năm trong sự nghiệp, Ailee không chỉ là một giọng ca độc đáo của K-pop mà còn là hình mẫu của sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Nhan sắc trẻ trung và phong cách thời trang quyến rũ của Ailee ở tuổi 35.

Ailee trình diễn ca khúc "I will go to you like the first snow":

Ảnh: IGNV, Video: KBS