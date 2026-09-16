Ngày 16/9, Page Six đưa tin Taylor Swift và Travis Kelce đang tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tại căn biệt thự mới ở Bratenahl, Ohio. Theo đó, cặp đôi đã thiết lập hệ thống cảnh báo quanh khu nhà. Một người hàng xóm cho biết khi có người tiến lại quá gần, hệ thống sẽ phát cảnh báo bằng giọng nói, nhắc nhở không được đi vào khu vực thuộc tài sản riêng.

Căn biệt thự trị giá 5,35 triệu USD của Taylor Swift và chồng. Ảnh: Fox8

Taylor Swift và Travis Kelce mua căn biệt thự này vào tháng 3 với giá 5,35 triệu USD (gần 140 tỷ đồng). Bất động sản nằm bên hồ Erie, có diện tích khoảng 1.951m², gồm 8 phòng ngủ và 11 phòng tắm. Căn nhà còn có phòng giải trí và rạp chiếu phim riêng.

Theo Page Six, khu vực nơi căn biệt thự tọa lạc vốn đã có lực lượng an ninh. Cảnh sát địa phương thường xuyên tuần tra, trong khi các khu căn hộ gần đó có bảo vệ hoạt động 24 giờ.

Dù vậy, Taylor Swift và Travis Kelce được cho là đã chuyển đến khá kín đáo, không gây nhiều xáo trộn tại địa phương. Người dân trong khu vực hiện vẫn tò mò về mức độ gắn bó của cặp đôi với căn biệt thự mới.

Căn nhà tại Kansas hiện vẫn là nơi ở chính của 2 vợ chồng. Ảnh: Tatiana/BACKGRID

Theo nguồn tin của Page Six, căn nhà tại Leawood, Kansas hiện vẫn là nơi ở chính của 2 vợ chồng, đặc biệt trong thời gian Travis Kelce tiếp tục thi đấu cho Kansas City Chiefs. Taylor Swift cũng sở hữu các bất động sản tại Nashville, Rhode Island, Beverly Hills và một căn hộ ở Tribeca, New York.

Taylor Swift và Travis Kelce kết hôn ngày 3/7 tại Madison Square Garden, New York, với khoảng 1.000 khách mời, trong đó có nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2023 và công khai đính hôn vào tháng 8/2025 trước khi tổ chức đám cưới vào mùa hè năm nay. Trước lễ cưới, nữ ca sĩ được cho là sở hữu khối tài sản 2 tỷ USD và đã quyên góp 26 triệu USD cho các tổ chức từ thiện.

Tin tức về căn biệt thự của cặp đôi:

Video: WKYC Channel 3