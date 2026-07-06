Xuất hiện tại sự kiện pháo hoa mừng Quốc khánh Mỹ lần thứ 50 do Macy's tổ chức tại Pier 17, New York tối 4/7, người phụ nữ 74 tuổi chia sẻ ngắn gọn cảm nhận về đám cưới của con trai: "Kỳ diệu, thực sự kỳ diệu".

Bà cho biết không muốn tiết lộ thêm chi tiết nào khác về buổi lễ, song khẳng định đây là một trải nghiệm để lại ấn tượng sâu đậm.

Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, trong cuộc trò chuyện với The Wall Street Journal, bà Donna bày tỏ niềm vui khi chứng kiến sự thay đổi tích cực ở con trai kể từ khi hẹn hò Taylor Swift. Bà nói chưa bao giờ thấy Travis hạnh phúc đến vậy trong suốt một thời gian dài, đồng thời bày tỏ mong con trai luôn được che chở bởi cậu đã dám mơ điều lớn lao và ý nghĩa với mình.

Mẹ Travis Kelce nói về đám cưới của Travis và Taylor. Ảnh: Macy's/ Star Max

Theo các hãng tin giải trí Mỹ ghi nhận, hôn lễ giữa Travis Kelce và Taylor Swift quy tụ khoảng 1.000 khách mời tại đấu trường thể thao biểu tượng của New York. Đáng chú ý, cặp đôi không tổ chức theo mô hình phù dâu - phù rể truyền thống. Thay vào đó, Austin Swift, em trai của Taylor đảm nhận vai trò phù rể danh dự, còn Jason Kelce - anh trai Travis làm phù rể chính cho em trai mình. Danh hài Adam Sandler là người đứng ra chủ trì hôn lễ.

Một số khách mời có mặt tại buổi lễ hé lộ đôi nét về phần trao lời thề nguyện của cặp sao. Người dẫn chương trình George Stephanopoulos của đài ABC nhận xét lời thề của Travis và Taylor "vừa nghiêm túc vừa hài hước và tràn đầy yêu thương".

Về trang phục, dù cặp đôi chưa công bố hình ảnh chính thức của váy cưới hay bộ vest, giới truyền thông cho biết cả 2 bộ trang phục đều do Jonathan Anderson - giám đốc sáng tạo mảng thời trang nữ, nam và haute couture của Dior, đồng thời là người sáng lập thương hiệu JW Anderson thiết kế riêng.

Sự kiện có sự góp mặt của dàn sao đình đám như Brad Pitt, Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Reese Witherspoon, Hugh Grant, Gracie Abrams và ngôi sao bóng bầu dục Patrick Mahomes - đồng đội của Travis tại Kansas City Chiefs.

Trước lễ cưới, cha của Travis là ông Ed Kelce từng chia sẻ với đài FOX 29 Philadelphia rất mong chờ ngày trọng đại của con trai, đồng thời dành lời khen cho Taylor Swift vì sự giản dị, gần gũi hiếm có ở một ngôi sao tầm cỡ thế giới.

Về phía gia đình cô dâu, trong loạt phim tài liệu The End of an Era phát hành năm ngoái, bà Andrea Swift - mẹ của Taylor - từng kể đã khuyến khích con gái để ý tới Travis sau khi biết anh từng mang vòng tay kỷ niệm đến buổi diễn Eras Tour với hy vọng được làm quen. Bà cho rằng Travis mang lại nguồn năng lượng tích cực lớn cho con gái mình sau những đổ vỡ tình cảm trước đó.

Theo PEOPLE, tài sản của Taylor Swift tăng đáng kể nhờ doanh thu của Eras Tour mang về 2,2 tỷ USD. Tính tới tháng 3/2026, nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã có trong tay 2 tỷ USD (khoảng 52 nghìn tỷ đồng) và trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên của làng nhạc thế giới đạt tới cột mốc này, theo thống kê Forbes công bố hôm 4/6.

Minh Phi (theo PEOPLE, E!Online)