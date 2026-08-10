Sau quá trình quảng bá bận rộn cho hai bom tấn Yêu nữ thích hàng hiệu 2 và The Odyssey ra rạp với tổng doanh thu gần 2 tỷ USD tính đến thời điểm hiện tại, Anne Hathaway tiếp tục xuất hiện trong các sự kiện ra mắt phim kinh dị Ngày tàn của phố Oak sẽ công chiếu toàn cầu, trong đó có Việt Nam từ 14/8 này. Dù sắp tới ngày sinh con thứ 3 nhưng nữ diễn viên đẹp nhất thế giới 2026 theo bình chọn của PEOPLE vẫn xuất hiện rạng ngời và tràn đầy năng lượng.

Anne Hathaway trong ngày ra mắt "Ngày tàn của phố Oak" hôm 9/8 tại Mỹ. Ảnh: JJ

Sau hơn 2 thập kỷ chinh phục Hollywood, Anne Hathaway đang trải qua một trong những năm rực rỡ và bận rộn nhất sự nghiệp. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, nữ minh tinh liên tiếp góp mặt trong năm dự án điện ảnh thuộc nhiều thể loại khác nhau và gặt hái thành công vang dội. Không chỉ tiếp tục khẳng định khả năng hóa thân đa dạng, những tác phẩm của cô liên tiếp tạo tiếng vang cả về chuyên môn lẫn doanh thu phòng vé.

Mở màn năm 2026 là bộ phim Mother Mary: Hào quang đơn độc (Mother Mary), dự án của A24 do David Lowery đạo diễn. Bộ phim khai thác mặt tối của sự nổi tiếng qua nhân vật Mother Mary, một siêu sao nhạc Pop được công chúng tôn sùng nhưng dần đánh mất bản thân sau ánh hào quang sân khấu.

Chỉ ít lâu sau, Anne Hathaway tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi tái ngộ với một trong những vai diễn đã làm nên tên tuổi của cô: Andy Sachs trong Yêu nữ thích hàng hiệu 2 (The Devil Wears Prada 2) hiện thu gần 700 triệu USD trên toàn cầu.

Tạo hình của Anne Hathaway trong 3 phim ra rạp liên tiếp gồm: 'Ngày tàn của phố Oak', 'Yêu nữ thích hàng hiệu 2' và 'The Odyssey'.

Nữ diễn viên 44 tuổi còn góp mặt trong siêu phẩm sử thi The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan. Trong phim, Anne Hathaway hóa thân thành hoàng hậu Penelope, người vợ thủy chung luôn kiên định chờ đợi chồng giữa muôn vàn sóng gió. Hiện The Odyssey thu hơn 1,1 tỷ USD trên toàn cầu.

Khi bom tấn này còn chưa kịp hạ nhiệt, Anne Hathaway tiếp tục quảng bá cho dự án phim tiếp theo mang tên Ngày tàn của phố Oak. Nữ diễn viên sinh năm 1982 tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa không giới hạn khi góp mặt trong bom tấn khoa học viễn tưởng, hành động này.

Ngay từ những chiến dịch quảng bá đầu tiên, bộ phim đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực. Giới phân tích dự đoán Ngày tàn của phố Oak có thể thu về từ 25-35 triệu USD trong cuối tuần khởi chiếu tại thị trường Bắc Mỹ. Nếu đạt được kết quả này, tác phẩm không chỉ trở thành một trong những bom tấn đáng chú ý của mùa hè mà còn tiếp tục nối dài chuỗi thành công phòng vé của Anne Hathaway trong năm 2026.

Anne Hathaway được tạp chí PEOPLE bầu là Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2026.

Sau khi hoàn thành chiến dịch quảng bá cho Ngày tàn của phố Oak (The End of Oak Street), nữ diễn viên sinh năm 1982 sẽ được nghỉ ngơi để chuẩn bị đón con thứ 3 chào đời, khép lại 1 năm không thể rực rỡ hơn trong sự nghiệp.

Anne Hathaway trong "Ngày tàn của phố Oak":