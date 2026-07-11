Taylor Swift và chồng Travis Kelce tại đám cưới. Ảnh: BACKGRID

Ca sĩ tỷ phú Taylor Swift làm đám cưới với cầu thủ Travis Kelce vào ngày 3/7 vừa qua ở Madison Square Garden, New York (Mỹ) trong một lễ cưới xa hoa trị giá tới 50 triệu USD (khoảng 1300 tỷ đồng). Tuy nhiên cả "chính chủ" lẫn khách mời đến nay vẫn chưa ai đăng bất cứ hình ảnh nào về lễ cưới thế kỷ vì vướng thoả thuận bán độc quyền ảnh cưới cho một tạp chí của nữ ca sĩ.

Mới đây cặp đôi lần đầu lộ diện khi đi dự đám cưới của JuJu Smith-Schuster - một đồng đội cũ của Travis Kelce. Trong khi Travis Kelce mặc vest chỉnh tề thì Taylor Swift diện váy hoa cúp ngực. Cả hai liên tục dành cho nhau những cử chỉ tình tứ. Sự kiện nhận được sự quan tâm đặc biệt của các fan đến mức Taylor Swift và Travis Kelce làm lu mờ cả hai nhân vật chính.

Trước đó, đám cưới của Taylor Swift có sự tham gia của 1.000 khách mời, trong đó có hàng trăm ngôi sao hạng A của làng giải trí thế giới. Taylor Swift chọn váy cưới của Christian Dior được thiết kế riêng cho cô trong ngày trọng đại. Không chỉ tổ chức một đám cưới xa xỉ, cặp đôi còn tổ chức một trò chơi để tặng những món quà xa xỉ cho các khách mời, trong đó có đồng hồ và ô tô. Mẹ của chú rể đã mô tả ngày cưới của con trai bằng từ "kỳ diệu" trong một bài trả lời phỏng vấn hôm 5/7.

Taylor Swift và Travis Kelce xác nhận hẹn hò tháng 10/2023 và đính hôn tháng 8/2025 trước khi quyết định về chung một nhà. Trước lễ cưới, nữ ca sĩ sở hữu khối tài sản lên đến 2 tỷ USD đã quyên 26 triệu USD cho nhiều tổ chức từ thiện.