Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada. Ảnh chụp ngày 8/6/2026 (BACKGRID)

Ca sĩ Katy Perry gây xôn xao khi lần đầu công khai đi thảm đỏ với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau sau gần 1 năm khi hai người bắt đầu hẹn hò. Cặp đôi vô cùng hạnh phúc khi xuất hiện cùng nhau tại LHP Tribica tại New York (Mỹ) mới đây dịp ra mắt phim Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris của nữ ca sĩ. Katy Perry nói tour lưu diễn gần đây cũng như cách cô hướng tới tình yêu với cựu Thủ tướng Canada.

Chia sẻ bên lề LHP, nữ ca sĩ 42 tuổi cho biết tìm được bến đỗ vững chắc trong mối quan hệ với bạn trai hơn 11 tuổi. Giọng ca sinh năm 1984 cũng lần đầu thừa nhận đang yêu cuồng nhiệt và tình yêu đó đã giúp cuộc sống rực rỡ như chiếc diều 7 sắc cầu vồng. Katy Perry đã bay cao nên đôi khi cần một bến đỗ an toàn để neo đậu và Justin Trudeau chính là bến đỗ đó.

Katy Perry và Justin Trudeau bị đồn hẹn hò từ tháng 7/2025 khi ông tới xem concert của nữ ca sĩ tại Montreal, Canada. Họ chính thức công khai xuất hiện với tư cách 1 cặp đôi vào tháng 10 cùng năm. LHP Tribica là sự kiện đầu tiên họ đi sự kiện cùng nhau.

Trước khi hẹn hò với cựu Thủ tướng Canada, Katy Perry từng có mối quan hệ kéo dài 9 năm với tài tử Orlando Bloom.