Chappell Roan (tên thật là Kayleigh Rose Amstutz). Nữ ca sĩ sinh năm 1998 là nhân vật gây sốc nhất thảm đỏ lễ trao giải Grammy 2026 diễn ra sáng 2/2 (giờ Việt Nam) tại Crypto Arena ở Los Angeles (Mỹ).

Bộ đồ nhãn hiệu Mugler tưởng chừng như kín đáo của Chappell Roan ngay sau đó đã biến thành màn biểu diễn chấn động về mặt thị giác khi cô nhờ người cởi lớp áo choàng bên ngoài để lộ chiếc váy bên trong bằng chất liệu xuyên thấu lộ nội y phía dưới còn phía trên, nữ ca sĩ hoàn toàn để lộ da thịt trước ống kính. Cô sử dụng 2 chiếc khuyên để cài váy vào đầu ngực thay vì dùng quai áo vắt qua vai.

Đáng nói, Chappell Roan tự tin tạo dáng trước ống kính dù lộ phần nhạy cảm của cơ thể. Tuy nhiên, trái ngược với sự tự tin đó, khi trả lời phỏng vấn chương trình "Live From E!: Grammys", nữ ca sĩ nói cô cảm thấy "bị kích thích quá mức" khi đứng trên thảm đỏ. "Mọi người đang chụp hình bạn và bạn không biết mình đang làm gì với ống kính. Đây là điều khó khăn nhất trong đêm nay với tôi", cô nói. Dù vậy, Chappell Roan nói cô cảm thấy ổn.

Giọng ca The Subway đến lễ trao giải với tư cách nghệ sĩ được đề cử ở 2 hạng mục Màn trình diễn solo Pop xuất sắc nhất và Ghi âm của năm. Năm ngoái, Chappell Roan giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.