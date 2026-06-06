Theo PEOPLE, tài sản của Taylor Swift tăng đáng kể nhờ doanh thu của Eras Tour mang về 2,2 tỷ USD. Tính tới tháng 3/2026, nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã có trong tay 2 tỷ USD (khoảng 52 nghìn tỷ đồng) và trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên của làng nhạc thế giới đạt tới cột mốc này, theo thống kê Forbes công bố hôm 4/6.
Ngày 19/6 tới, các fan sẽ gặp lại giọng hát của Taylor Swift trong ca khúc nhạc phim Toy Story 5 (Câu chuyện đồ chơi 5) của Disney. Ca khúc I Knew It, I Knew You do Taylor Swift và Jack Antonoff đồng sáng tác kiêm sản xuất được phát hành trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến vào ngày 5/6.
Đạo diễn kiêm biên kịch Andrew Stanton của Toy Story 5 chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi Taylor sáng tác và thể hiện ca khúc này. Cách cô ấy kết nối với Jessie cũng như thấu hiểu những điều nhân vật đang trải qua là điều không thể phủ nhận. Bài hát này mang đậm tinh thần Toy Story. Ngay từ lần nghe đầu tiên, ca khúc đã tạo cảm giác như thể luôn thuộc về bộ phim này, tựa như một thành viên thất lạc từ lâu của gia đình. Đó dường như là một định mệnh".