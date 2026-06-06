Theo PEOPLE, tài sản của Taylor Swift tăng đáng kể nhờ doanh thu của Eras Tour mang về 2,2 tỷ USD. Tính tới tháng 3/2026, nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã có trong tay 2 tỷ USD (khoảng 52 nghìn tỷ đồng) và trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên của làng nhạc thế giới đạt tới cột mốc này, theo thống kê Forbes công bố hôm 4/6.

Trước đó, nữ ca sĩ lần đầu bước chân vào câu lạc bộ tỷ phú đô la và trở thành nữ nghệ sĩ giàu nhất thế giới vào tháng 10/2024. Tính tới tháng 8/2025, tài sản của Taylor Swift đã lên tới 1,6 tỷ USD, theo số liệu từ Forbes. Tour diễn toàn cầu Eras kéo dài 16 tháng của Taylor Swift nhanh chóng trở thành concert có doanh thu cao nhất lịch sử âm nhạc thế giới với 2,2 tỷ USD. Ngoài doanh thu từ tour diễn, đóng góp vào khối tài sản của nữ ca sĩ còn có doanh số từ các album gần đây như The Life of a Showgirl và The Tortured Poets Department.

Ngày 19/6 tới, các fan sẽ gặp lại giọng hát của Taylor Swift trong ca khúc nhạc phim Toy Story 5 (Câu chuyện đồ chơi 5) của Disney. Ca khúc I Knew It, I Knew You do Taylor Swift và Jack Antonoff đồng sáng tác kiêm sản xuất được phát hành trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến vào ngày 5/6.

Đạo diễn kiêm biên kịch Andrew Stanton của Toy Story 5 chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi Taylor sáng tác và thể hiện ca khúc này. Cách cô ấy kết nối với Jessie cũng như thấu hiểu những điều nhân vật đang trải qua là điều không thể phủ nhận. Bài hát này mang đậm tinh thần Toy Story. Ngay từ lần nghe đầu tiên, ca khúc đã tạo cảm giác như thể luôn thuộc về bộ phim này, tựa như một thành viên thất lạc từ lâu của gia đình. Đó dường như là một định mệnh".