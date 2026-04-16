Ngày 16/4, Fox News đưa tin Taylor Momsen trải qua một sự cố sức khỏe khi đang lưu diễn cùng ban nhạc tại Mexico.

Theo thông tin, nữ ca sĩ bị một con nhện độc cắn, khiến cơ thể phản ứng nghiêm trọng và buộc phải nhập viện để điều trị khẩn cấp. Trên trang cá nhân, Taylor chia sẻ: “Hôm nay nhập viện, ngày mai vẫn diễn. Nhện độc thì đúng là không đùa được nhưng chương trình thì vẫn phải tiếp tục”.

Phần chân của Taylor Momsen sau khi bị nhện độc cắn.

Sau đó, cô cập nhật phải ở lại bệnh viện qua đêm, đồng thời gửi lời cảm ơn đội ngũ y bác sĩ địa phương đã kịp thời xử lý. Nữ ca sĩ cho biết sự cố xảy ra ngay trước giờ diễn, khi nọc độc ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể, buộc cô phải tiêm thuốc điều trị nhưng vẫn cố gắng hoàn thành buổi biểu diễn.

Taylor Momsen sinh năm 1993, là ca sĩ, nhạc sĩ và cựu diễn viên người Mỹ. Cô bắt đầu nổi tiếng từ nhỏ với vai Cindy Lou Who trong bộ phim How the Grinch Stole Christmas, trước khi trở thành gương mặt quen thuộc với vai Jenny Humphrey trong series Gossip Girl.

Ở đỉnh cao diễn xuất, cô bất ngờ rẽ hướng sang âm nhạc, trở thành giọng ca chính của ban nhạc The Pretty Reckless từ năm 2009. Nhóm nhanh chóng tạo dấu ấn với phong cách cá tính và đạt nhiều thành tích ấn tượng qua các album như: Light Me Up, Going to Hell, Death by Rock and Roll...

