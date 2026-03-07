Ngày 7/3, tờ PEOPLE đưa tin Paige Spara đã cập nhật tình trạng sức khỏe sau hơn một năm kể từ khi bị chó tấn công, gây chấn thương nghiêm trọng trên gương mặt.

Trên Instagram cá nhân, nữ diễn viên đăng tải bức ảnh selfie cho thấy làn da của cô dần hồi phục. “Đã hơn một năm trôi qua và vết cắn của con chó từng khiến má và môi trên của tôi bị rách giờ gần như đã lành lại. Thật sự biết ơn,” cô chia sẻ.

Paige Spara hiện tại.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục đăng tải bức ảnh được chụp ngay sau khi xảy ra vụ tấn công. Trong hình, gương mặt cô xuất hiện vết thương sâu dưới mắt và quanh môi, phải khâu nhiều mũi để xử lý các vết cắn. Tuy vậy, Paige Spara không tiết lộ thêm chi tiết về vụ việc cũng như hoàn cảnh xảy ra sự cố.

Gương mặt bị tổn thương nặng của nữ diễn viên.

Paige Spara sinh năm 1989 tại bang Washington, tốt nghiệp Point Park University với chuyên ngành diễn xuất trước khi chuyển đến Los Angeles theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.

Trước khi được biết đến rộng rãi, cô tham gia nhiều quảng cáo và phim ngắn, sau đó bắt đầu gây chú ý khi góp mặt trong loạt phim truyền hình Kevin from Work.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Paige Spara đến khi cô đảm nhận vai Lea Dilallo trong series y khoa nổi tiếng The Good Doctor từ năm 2017. Bộ phim khép lại vào năm 2024, kết thúc hành trình nhiều năm gắn bó của nữ diễn viên với tác phẩm.

Paige Spara trong "The Good Doctor":