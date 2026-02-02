Ngày 2/2, tờ PEOPLE đưa tin ca sĩ Ifunanya Nwangene qua đời sau một tai nạn thương tâm liên quan đến rắn độc. Thông tin được dàn hợp xướng nơi cô hoạt động xác nhận, cho biết nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào ngày 31/1 tại một bệnh viện ở Nigeria.

Theo BBC Africa, Ifunanya bị rắn cắn trong lúc đang ngủ tại nhà riêng. Cô tỉnh dậy giữa đêm vì vết cắn, sau đó phát hiện có 2 con rắn trong nhà. Ban đầu, nữ ca sĩ được đưa đến một phòng khám gần nhà nhưng nơi đây không có huyết thanh kháng nọc rắn, buộc cô phải chuyển viện. Dù được cấp cứu, Ifunanya vẫn không qua khỏi.

Nữ ca sĩ Ifunanya Nwangene.

Dàn hợp xướng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc, gọi cô là “một ngôi sao đang lên” với giọng hát và tinh thần sẽ luôn được ghi nhớ. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ cũng gửi lời chia buồn dưới các bài đăng cũ của nữ ca sĩ.

Ifunanya Nwangene từng gây chú ý khi tham gia The Voice Nigeria mùa 3. Tại vòng Giấu mặt, cô chinh phục 2 huấn luyện viên với ca khúc Take a Bow của Rihanna. Đoạn video dự thi đạt hơn 80.000 lượt xem trên YouTube, giúp tên tuổi cô được khán giả biết đến rộng rãi.

Theo người thân và bạn bè, nữ ca sĩ đang ấp ủ nhiều kế hoạch cho sự nghiệp âm nhạc, trong đó có dự định tổ chức buổi hòa nhạc solo đầu tiên vào năm 2026.

Ifunanya tại The Voice Nigeria: