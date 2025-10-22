Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc vừa phát hành MV Ái kỷ có "anh trai" CongB góp mặt. 2025 cũng đánh dấu một năm thành công khi cô ghi dấu ấn tại chương trình Em xinh say Hi.

Xuất ngũ khi đang là Thượng úy

Lâm Bảo Ngọc sinh năm 1996, là vocalist (ca sĩ chuyên giọng) được đào tạo bài bản.

Cô tốt nghiệp thủ khoa đầu vào ngành Biên đạo múa Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; thủ khoa đầu vào Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Ca sĩ từng giành chiến thắng tại nhiều cuộc thi như: Á quân Sao mai 2017 phong cách nhạc nhẹ; Á quân Giọng hát Việt 2019; giải Bạc Liên hoan Ban nhạc Toàn quốc 2019 và Quán quân Giọng ca bí ẩn 2019.

Khi thi Em xinh say Hi, Lâm Bảo Ngọc tiếp tục thể hiện nhiều khía cạnh hiếm thấy từ năng lực đến tính cách.

Phần nhảy solo trong vòng thi Battle Dance, cô - người chưa từng bộc lộ khả năng nhảy - gây bất ngờ khi được 5 giám khảo chấm điểm cao nhất cả 3 lượt đấu.

Đêm chung kết, ca sĩ còn phô diễn kỹ thuật whistle (nốt sáo) với chuỗi nốt gồm: C7 - D#7 - C7 - Bb6 - C7. Hiện tại, quãng 7 là quãng âm cao nhất con người có thể hát được và chỉ có thể đạt được bằng kỹ thuật whistle.

Trước khi trở thành ca sĩ giải trí, ít người biết, Lâm Bảo Ngọc từng là Thượng úy quân đội.

Năm 2014, cô thi đỗ vào Đại học Văn hóa Quân đội; khoảng năm 2018 được đặc cách nhập ngũ, công tác tại Đoàn Văn công Quân khu I.

Cô rất trân trọng điều này nhưng sau một thời gian làm nghề thấy định hướng âm nhạc không còn phù hợp với môi trường quân ngũ.

Sau những trăn trở, tháng 6/2024, Lâm Bảo Ngọc quyết định xuất ngũ khi đang là Thượng úy, vào TPHCM sống và phát triển sự nghiệp.

Những năm đầu làm nghề, Lâm Bảo Ngọc từng rơi vào cảnh loay hoay, không ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Năm tháng trôi đi khiến cô ngày càng áp lực, có lúc hoàn toàn suy sụp và sống trong tiêu cực.

Nhờ tinh thần không từ bỏ và "siêng nhặt chặt bị", nữ ca sĩ dần được khán giả trẻ biết đến, yêu thích.

Lâm Bảo Ngọc hiện là giọng ca chuyên trị dòng nhạc ballad trữ tình như Chân trời và những đám mây, Hương vị tình thân, Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác...

Xuất thân gia giáo

Lâm Bảo Ngọc sinh tại Nam Định (nay là Ninh Bình) trong một đại gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng ai cũng yêu âm nhạc.

Bố cô là nguyên giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cũ; biết chơi nhiều nhạc cụ như guitar, violin, piano, saxophone, accordion...

Bà ngoại, bố, mẹ, các cậu, mợ, dì... của Lâm Bảo Ngọc đều là giáo viên dạy nhạc. Mẹ cô còn thường tổ chức các chương trình nhân đạo, dàn dựng tiết mục cho học sinh đi thi.

Hoàn cảnh gia đình bắt đầu gặp khó khi bố Lâm Bảo Ngọc bị tai nạn giao thông, sức khỏe yếu nên phải nghỉ hưu sớm. Mẹ cô bị hạ bậc lương, chuyển công tác do sinh 3 con.

Hai vợ chồng giống nhau ở tính cách nghệ sĩ, bay bổng, không giỏi làm kinh tế.

Hiện, Lâm Bảo Ngọc sống trong một căn hộ với giá thuê khoảng 13,5 triệu đồng/tháng. Cô sống giản dị, dùng đồ nhãn hàng tặng hoặc mua từ thương hiệu trong nước.

Cát-sê không quá cao nhưng show khá đều, đủ để cô sống thoải mái, lo cho gia đình và tích cóp làm sản phẩm âm nhạc.

Lâm Bảo Ngọc không cho rằng gia đình quá khó khăn nhưng chưa bao giờ thôi ấp ủ ước mơ kiếm tiền lo cho bố mẹ. Từ bé, cô đã tham gia vô số cuộc thi hát chỉ để lĩnh tiền thưởng, đồ gia dụng mang về nhà.

Nữ ca sĩ xót mẹ tuổi 55 vẫn đi làm xa. Mỗi dịp Tết, con gái mua đồ ăn ngon mang về, có khi năm sau vẫn còn vì họ tiếc, không dám ăn.

Mùa đông, họ không dám bật bình nóng lạnh rửa mặt, rửa tay. Mỗi lần nhắc đến bố mẹ, cô luôn dễ xúc động, rơi nước mắt.

Tình yêu dành cho bố mẹ là động lực để Lâm Bảo Ngọc không ngừng phấn đấu. Cô đặt mục tiêu mua một ngôi nhà có vườn rộng để bố mẹ về hưu có nơi trồng cây, nuôi chó mèo, thả cá...

Ca sĩ cũng muốn kiếm nhiều tiền hơn để trả công xứng đáng cho ê-kíp làm việc cùng mình. Từng trải qua giai đoạn không có show nào, cô trân quý những gì đang có.

Lâm Bảo Ngọc hát "Mùa xuân đầu tiên"

Mi Lê