Gần 20 năm bền bỉ hiến máu, gạn tách tiểu cầu, bà Thân Thị Thu Thủy đã 115 lần trao đi những giọt máu của mình. Bà không muốn bỏ lỡ cơ hội giúp người bệnh đang chờ máu.

Ưu tiên lịch hiến tiểu cầu trong mọi kế hoạch

Chia sẻ với PV VietNamNet trong ngày hội nhân ái “Sắc hồng yêu thương” tại Viện Huyết học = Truyền máu Trung ương (Hà Nội), Bà Thân Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đa Mai (tỉnh Bắc Ninh) kể về hành trình gần 20 năm kiên trì hiến máu.

Ở tuổi ngoài 50, bà Thủy vẫn đều đặn đi hiến tiểu cầu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Cứ 21 ngày, bà hoàn thành một lần hiến rồi trở về nhà.

Đến nay, bà Thủy đã có 115 lần hiến máu và gạn tách tiểu cầu, gồm 50 lần hiến máu toàn phần và 65 lần gạn tách tiểu cầu.

Gần 20 năm, bà Thủy đều đặn đi hiến máu. Ảnh: NVCC.

Với bà, đó không phải thành tích để tự hào hay một con số cần được ghi nhận, mà là việc làm ý nghĩa muốn duy trì khi sức khỏe còn cho phép.

“Lịch hiến máu sẽ là lịch ưu tiên đầu tiên, sau đó tôi mới sắp xếp các công việc khác. Tôi đã 54 tuổi, thời gian đủ điều kiện hiến máu cũng không còn quá dài so với các bạn trẻ, nên mình cố gắng thu xếp để đi đều đặn”, bà Thủy chia sẻ.

Công việc của một cán bộ cơ sở với nhiều nhiệm vụ, hoạt động phong trào và trách nhiệm gia đình khiến quỹ thời gian của bà Thủy không phải lúc nào cũng dư dả. Thế nhưng, suốt nhiều năm, lịch hiến tiểu cầu gần như đã trở thành một phần nếp sinh hoạt.

Đều đặn cứ 21 ngày, bà đặt xe từ Bắc Ninh xuống Hà Nội hiến tiểu cầu. Mỗi chuyến đi được tính toán để không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc nhưng cũng không vì bận rộn mà dễ dàng bỏ lịch.

Bà luôn cảm thấy may mắn khi vẫn đủ sức khỏe để làm việc có ý nghĩa. Ảnh: NVCC.

Điều người phụ nữ U60 tuổi tự hào nhất là mạch vẫn khỏe. Thời gian lấy tiểu cầu không quá lâu chỉ mất khoảng 46 phút để hoàn thành một lượt gạn tách tiểu cầu. Thông thường, thời gian của bà khoảng 52-55 phút, nhanh hơn một số người trẻ phải chờ 70-90 phút.

Từ một nhiệm vụ vận động phong trào

Bén duyên với hiến máu, bà Thủy kể lại từ năm 2008, khi đang làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang cũ, bà được giao vận động hội viên tham gia hiến máu tình nguyện. Khi ấy, nhiều người còn e ngại vì sợ kim tiêm, lo hiến máu ảnh hưởng đến sức khỏe.

Muốn thuyết phục hội viên, bà nghĩ trước hết bản thân phải làm gương. Lần đầu đi hiến máu, bà cũng hồi hộp, có chút sợ hãi. Nhưng sau khi hoàn thành và nhận thấy sức khỏe vẫn bình thường, bà tiếp tục tham gia những lần sau.

Những giấy chứng nhận hiến máu trong gần 20 năm được Thủy giữ lại và trân trọng. Ảnh: NVCC.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán năm 2025 theo lịch là ngày bà Thủy hiến tiểu cầu. Đứng trước lựa chọn lùi lịch hay tìm cách đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, bà quyết định thuê xe riêng, tự bỏ một triệu đồng để đi và trở về ngay trong ngày.

Từ chồng đến các con đều ủng hộ việc làm của bà. Sự đồng hành ấy giúp người phụ nữ này yên tâm duy trì hành trình mà không phải quá lo lắng về những lần đi xa hay việc sắp xếp công việc riêng.

Với bà Thủy, những ngày lễ, Tết cũng là lúc càng dễ nghĩ đến những người không thể trở về nhà. Trong bệnh viện, nhiều bệnh nhân mắc bệnh về máu vẫn phải điều trị dài ngày, phụ thuộc vào nguồn máu và tiểu cầu để duy trì sự sống.

Hàng trăm lần hiến máu và tiểu cầu, bà Thủy luôn cảm thấy mình làm việc có ý nghĩa dù không biết người nhận tiểu cầu của mình là ai, đang ở đâu.

Gần 20 năm đi hiến máu, bà Thủy cho rằng điều đáng mừng là nhận thức của cộng đồng đã thay đổi. Trước đây, việc hiến máu ở nhiều nơi chủ yếu dựa vào chỉ tiêu giao cho cơ quan, đơn vị. Người tham gia đôi khi vì trách nhiệm mà hưởng ứng. Hiện nay, nhiều người chủ động tìm hiểu lịch, địa điểm tổ chức hiến máu để tự đăng ký, kể cả vào ngày thường thay vì chỉ chờ các đợt vận động cuối tuần.

“Kim đâm vào da thịt thì ai cũng đau, nhưng cơn đau chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn. Tôi thử nghĩ, nếu người cần máu là người thân của mình thì sao? Nếu không có những người tình nguyện hiến máu sẽ như thế nào?”, bà đặt câu hỏi.

Bà Thủy chia sẻ sẽ hiến máu đến khi 60 tuổi và được khỏe mạnh để cho đi đã là một niềm hạnh phúc. Bà tự nhận mình là người giữ nhiều "sổ đỏ" hiến máu nhất ở tuổi U60.