VKSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Phạm Thị Tường An (37 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) về tội “Sử dụng mạng máy tính viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và Võ Thị Thu Hà (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo buộc, trong một số thời điểm công việc quá tải hoặc bận việc không có mặt tại ngân hàng, Võ Thị Thu Hà (kiểm soát viên Ngân hàng M) đã tự ý cung cấp user và mật khẩu tài khoản của mình cho 3 chuyên viên, trong đó có bị can Phạm Thị Tường An, để họ hỗ trợ Hà khi cần thiết.

Khi biết được user và mật khẩu, An đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ tài khoản ký quỹ của các khách hàng doanh nghiệp mở tại ngân hàng này.

Theo đó, An vào mạng nội bộ của ngân hàng rồi kiểm tra tài khoản ký quỹ nào có thể lấy tiền mà khó bị phát hiện thì An sẽ vào tạo lệnh, nhập thông tin bên chuyển tiền (tên và tài khoản của khách hàng doanh nghiệp mở tài khoản tại ngân hàng); thông tin bên nhận tiền gồm tài khoản của chồng, em trai và em chồng của An. Sau đó, An chọn tên kiểm soát viên Võ Thị Thu Hà rồi nhập user để thực hiện lệnh chuyển tiền trên hệ thống.

Khi chuyển tiền thành công, An liên lạc với chồng và em yêu cầu chuyển số tiền đã nhận vào tài khoản của An hoặc rút tiền mặt đưa cho An.

Bằng thủ đoạn này, An đã nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền từ tài khoản ký quỹ của 3 công ty với tổng số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.

Đến ngày 26/4/2022, khi ngân hàng kiểm tra hệ thống phát hiện tài khoản ký quỹ của 3 khách hàng bị xâm nhập trái phép và bị chiếm đoạt tiền nên đã trình báo tới cơ quan công an.

Tại Cơ quan điều tra An và Hà đã khai nhận hành vi phạm tội như trên. Quá trình điều tra, bị can An đã bồi thường khắc phục số tiền hơn 5,2 tỷ đồng.