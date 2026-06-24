Sau phản ánh về việc một nữ cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, chi nhánh số 3 từ chối xác nhận ủy quyền cho cụ bà N.T.T.H. (97 tuổi), chiều 23/6, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Cùng ngày, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội đã có báo cáo gửi Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và Thường trực Thành ủy về vụ việc.

Theo báo cáo, trong sáng 23/6, lãnh đạo Trung tâm dịch hành chính công Hà Nội, lãnh đạo Chi nhánh số 3 cùng cán bộ liên quan đã trực tiếp đến gia đình công dân để thăm hỏi, lắng nghe ý kiến, nhận trách nhiệm về những hạn chế trong quá trình phục vụ, đồng thời gửi lời xin lỗi tới gia đình và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại nơi cư trú.

Có thể thấy, ngay sau khi vụ việc được phản ánh, Thành phố đã vào cuộc xử lý với tinh thần khẩn trương, cầu thị.

Tuy nhiên, từ vụ việc này, dư luận cũng đặt ra một số vấn đề cần được làm rõ.

Thứ nhất, Hà Nội hiện đã triển khai các “tổ xung kích” hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế và gia đình chính sách thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội ngay tại nhà. Đây là mô hình nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ.

Vậy vì sao trong trường hợp này, gia đình cụ bà 97 tuổi vẫn phải trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để thực hiện thủ tục?

Thứ hai, sau khi đã thực hiện cuộc gọi video để xác minh thông tin, việc cán bộ yêu cầu cả hai người con của cụ bà đến trụ sở để hoàn tất thủ tục ủy quyền có phù hợp với quy định hiện hành hay không?

Người dân làm thủ tục hành chính

Chuyển mạnh hơn từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ

Một chuyên gia tư vấn hành chính công cho biết, quy trình giải quyết thủ tục ủy quyền (chủ yếu là ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH) cho người cao tuổi tại Hà Nội hiện được thực hiện theo quy định về thời hạn tối đa 12 tháng.

Trước đây, giấy ủy quyền có thể kéo dài trong thời gian lâu hơn, nhưng hiện nay phải thực hiện định kỳ. Bởi lẽ, có trường hợp người hưởng chế độ đã qua đời nhưng gia đình không đăng ký khai tử kịp thời, tiền vẫn được chuyển về, gây nguy cơ thất thoát cho ngành bảo hiểm.

Đối với người cao tuổi, người yếu thế, thành phố Hà Nội có chính sách hỗ trợ chứng thực chữ ký và lập hồ sơ ngay tại nhà. Danh sách nhóm này được cập nhật qua tổ trưởng tổ dân phố. Sau đó, tổ trưởng sẽ đăng ký thông tin đến tổ xung kích địa phương.

“Nhà nước cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi có thông tin chứng tử được cập nhật tại xã, phường, hệ thống bảo hiểm phải tự động nhận diện và dừng chi trả, giảm bớt gánh nặng xác minh thủ công định kỳ cho cán bộ ở địa phương”, vị chuyên gia nói.

Ông cũng cho rằng cán bộ cơ sở cần chuyển mạnh hơn từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Với những trường hợp người già yếu, việc giải thích cứng nhắc dễ khiến người dân cảm thấy bị làm khó, dù bản chất thủ tục có lý do quản lý.

Liên quan sự việc, một cán bộ Sở Tư pháp Hà Nội nhìn nhận, cách xử lý với người cao tuổi, đặc biệt là người có công, như phản ánh vừa qua là chưa phù hợp.

“Với những trường hợp người cao tuổi, sức khỏe yếu, đặc biệt là những người có công, cán bộ phải chủ động đến tận nhà để hỗ trợ giải quyết thủ tục. Cán bộ phải có trách nhiệm nhiều hơn”, vị này nói.

Ông cũng chia sẻ, cán bộ cơ sở hiện chịu áp lực công việc rất lớn, nhiều người làm đến tối muộn. Tuy nhiên, áp lực không thể là lý do để xảy ra những sơ suất trong giao tiếp, nhất là với người cao tuổi.

“Những trường hợp như vậy hiện nay ở Hà Nội không nhiều, bởi cán bộ đã được quán triệt, tập huấn. Vì thế khi nghe phản ánh tôi thấy rất buồn. Trong giai đoạn hiện nay, những câu chuyện như vậy rất đáng lưu ý”, vị cán bộ Sở Tư pháp nói.