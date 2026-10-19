Lê Lưu Ly, nữ diễn viên sinh năm 2004 từng được yêu thích với vai Phương hồi nhỏ trong phim "Mùa hè năm ấy" đảm nhiệm vai chính cùng NSƯT Hoàng Hải trong phim "Xóm nhỏ" lên sóng VTV1 từ 21/10.

Xóm nhỏ xoay quanh Trâm (Lê Lưu Ly) - cô gái 19 tuổi quyết định rời Hải Phòng lên Hà Nội sau những bất đồng với người bố nghiêm khắc (NSƯT Hoàng Hải). Trâm mang theo khát vọng tự do, mong muốn khẳng định bản thân và giấc mơ về một cuộc sống đầy cơ hội nơi thành phố lớn, cô gái trẻ tin rằng mình đã đủ trưởng thành để tự quyết định tương lai. Thế nhưng, cuộc sống không dễ dàng như những gì Trâm từng hình dung và được hứa hẹn bởi Duyên (Thuỳ Dương) - bà chị đồng hương.

NSƯT Hoàng Hải và Lưu Ly đóng vai bố con trong phim.

Ngay khi vừa đặt chân đến Hà Nội, cô đã phải đối diện với một cú lừa, mất đi chỗ dựa và gần như trắng tay. Không tiền bạc, không người thân bên cạnh, Trâm buộc phải bắt đầu cuộc sống tự lập trong một xóm trọ nghèo, nơi mọi thứ đều xa lạ với cô. Tại đây, Trâm gặp Phong (Hà Thành) - chàng nhiếp ảnh gia tự do có tính cách thẳng thắn, thực tế và không ít lần khiến cô nổi cáu. Từ hai người xa lạ trở thành bạn chung phòng bất đắc dĩ, những màn đấu khẩu, đối đầu và tình huống tréo ngoe giữa Trâm và Phong hứa hẹn tạo nên màu sắc hài hước, trẻ trung cho bộ phim.

Lê Lưu Ly và Hà Thành yêu nhau trong phim mới.

Xóm nhỏ quy tụ dàn diễn viên kết hợp giữa những gương mặt trẻ đang được khán giả yêu mến và các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm. Đáng chú ý là sự tái ngộ của Lê Lưu Ly và Hà Thành, hai diễn viên từng góp mặt trong bộ phim Mùa hè năm ấy. Lưu Ly gây thiện cảm với vẻ đẹp trong trẻo, diễn xuất tự nhiên qua vai Phương thời học sinh, nay tiếp tục thử sức với nhân vật Trâm - cô gái 19 tuổi bướng bỉnh, cá tính và khao khát tự lập.

Phim còn có sự góp mặt của các diễn viên Hoàng Long, Thanh Tú.

Trong khi đó, Hà Thành, nam diễn từng gây chú ý với vai Lâm trong Gió ngang khoảng trời xanh, Tùng trong Mùa hè năm ấy giờ đây đảm nhận vai Phong - chàng nhiếp ảnh gia thẳng thắn, có phần khó ưa nhưng giàu tình cảm. Đặc biệt, NSƯT Hoàng Hải, gương mặt quen thuộc qua Cuộc đời vẫn đẹp sao, Độc đạo trở lại với hình ảnh người cha đơn thân cộc cằn, nghiêm khắc nhưng hết lòng yêu thương con gái.

Diễn viên Khánh Linh "Về nhà đi con" cũng góp mặt trong "Xóm nhỏ".

Bên cạnh đó là sự góp mặt của các diễn viên: Thanh Tú, Hoàng Long, Khánh Linh, Thuỳ Dương, Trần Bích Thuỷ... Xóm nhỏ lên sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1 từ 21/10 ngay sau khi Phù Sa kết thúc.

Ảnh, video: VFC