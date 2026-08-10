Ngày 10/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Hương (44 tuổi, trú xã Bình Minh, Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Thị Hương khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Theo cơ quan điều tra, Hương làm nghề buôn bán hải sản. Do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ, từ đầu năm 2025 đến tháng 5/2026, người này nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về việc cần huy động vốn để nhập hải sản số lượng lớn từ Vũng Tàu, vận chuyển bằng container ra Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) tiêu thụ.

Hương cam kết sau khi hoàn thành mỗi đơn hàng, trong thời gian từ 5-30 ngày, người góp vốn sẽ được chia lợi nhuận cao, phổ biến ở mức 80 triệu đồng cho đến 1 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin, Hương thuê một cửa hàng kinh doanh hải sản tại huyện Yên Thành (cũ), đồng thời tự lập các đơn hàng "khống" với số lượng lên tới hàng trăm tấn rồi gửi cho những người được nhắm đến để kêu gọi góp vốn.

Hương thuê nhà mở cửa hàng buôn bán hải sản tại huyện Yên Thành (cũ) nhằm tạo vỏ bọc cho hoạt động huy động vốn. Ảnh: Công an Nghệ An

Tin tưởng những thông tin này, nhiều người đã chuyển tiền cho Hương với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, số tiền trên không được sử dụng để nhập hàng như cam kết mà bị Hương dùng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Đến cuối tháng 5/2026, Hương thông báo mất khả năng thanh toán và cắt đứt liên lạc với các nhà đầu tư.

Cơ quan công an cho biết, Hương từng có một tiền án về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" và đang trong thời gian hoãn thi hành án.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đề nghị những ai là bị hại trong vụ án liên hệ đơn vị để trình báo.