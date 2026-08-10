Lời tòa soạn: Tội phạm hình sự luôn để lại những góc khuất. Từ những vụ án mạng gây chấn động đến các chuyên án trộm cắp, lừa đảo tinh vi, tất cả đều là những bài toán hóc búa thách thức công lý. Đằng sau ánh đèn phòng hỏi cung và những trang hồ sơ dày cộp là cuộc đấu trí bền bỉ, là những đêm trắng lần theo manh mối mong manh của các chiến sĩ công an. Loạt bài "Lật lại hồ sơ những vụ kỳ án" sẽ đưa độc giả bước vào thế giới phía sau của những vụ án đó, nơi sự mưu trí và lòng dũng cảm là vũ khí sắc bén nhất để vạch trần tội ác.

Bẫy giết người ở khúc cua vắng

Đêm 19/1/2022, một đoạn đường liên bản ở xã Mù Sang, huyện Phong Thổ cũ (tỉnh Lai Châu) chìm trong bóng tối. Tại điểm hẹn là khúc cua gấp, vắng người, bị cây cối che khuất, Phàn Sần Tông (SN 1989) đứng bên lề đường với gói hàng bọc nilon và băng dính. Trong bụi cây gần đó, Tẩn Ú Mẩy cầm thanh kim loại dài 81cm chờ đợi.

Khoảng 5 phút sau, anh K. (chồng Mẩy) một mình đi xe máy tới. Vừa gặp Tông, anh K. hỏi ma túy ở đâu. Cả hai ngồi xổm trên thành cống.

Tông lấy gói hàng trong túi áo khoác đưa cho anh K. rồi bật đèn điện thoại soi. Thứ được giới thiệu là heroin thực chất chỉ là đất, được bọc thành hình giống một bánh ma túy.

Khi anh K. đang xem “hàng”, Mẩy từ bụi cây đi ra phía sau, dùng thanh kim loại đánh vào vùng đầu của chồng. Nạn nhân ngã xuống nhưng vẫn cử động. Mẩy tiếp tục tấn công rồi đưa thanh kim loại cho Tông, yêu cầu người tình cùng ra tay.

Tông đánh vào vùng cổ anh K. trước khi trả lại hung khí. Mẩy tiếp tục tấn công cho đến khi nạn nhân nằm bất động.

Tẩn Ú Mẩy (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CSHS

Cho rằng chồng đã chết, Mẩy nhặt chiếc điện thoại rơi bên cạnh bỏ vào túi quần của Tông. Tông ném bọc “ma túy đất” xuống ta luy âm. Cả hai mang theo thanh kim loại và găng tay rời hiện trường.

Phía sau cuộc mua bán ma túy giả là kế hoạch giết người đã được chuẩn bị trong nhiều ngày, bắt nguồn từ những rạn nứt trong đời sống vợ chồng.

Từ 16 năm chung sống đến kế hoạch sát hại chồng

Theo hồ sơ, Mẩy và anh K. chung sống từ năm 2006, có ba người con nhưng không đăng ký kết hôn. Hai người thường xuyên cãi vã (Mẩy khai bị chồng đánh đập).

Đầu năm 2020, Mẩy có quan hệ tình cảm với Tông rồi cùng nhau đi làm thuê tại Hà Nội và Thái Bình, chung sống như vợ chồng.

Mẩy kể với Tông về những mâu thuẫn trong gia đình và cho rằng nếu anh K. phát hiện chuyện ngoại tình, cả hai có thể bị sát hại. Từ đó, người phụ nữ rủ tình nhân giết chồng để được tiếp tục sống cùng nhau. Ban đầu, Tông không đồng ý.

Cuối tháng 12/2021, cả hai trở về Lai Châu, thuê phòng trọ tại phường Tân Phong. Mẩy tiếp tục thúc giục, nói sẽ không sống cùng Tông nếu còn từ chối kế hoạch trên. Tông sau đó đồng ý.

Hai người lên kịch bản cuộc mua bán heroin giả, dụ anh K. đến nơi vắng rồi tấn công khi nạn nhân mất cảnh giác. Họ còn dùng điện thoại lên YouTube, học cách gói bánh ma túy giả.

Tối 9/1/2022, Tông chở Mẩy đến một xưởng cơ khí, mua thanh kim loại dài 81cm, đường kính 2cm với giá 50.000 đồng. Mẩy muốn thực hiện ngay trong đêm, nhưng Tông không dám tiếp tục nên quay lại phòng trọ.

Tại đây, cả hai lấy đất cho vào túi nilon, cuốn băng dính bên ngoài thành hình giống gói heroin rồi cất dưới gầm giường.

Cảnh sát tổ chức thực nghiệm hiện trường. Ảnh: CSHS

Ngày 12/1/2022, Tông gọi hỏi anh K. có biết nơi mua heroin hay không và nói có người nhờ bán hộ. Ba ngày sau, anh K. gọi lại hỏi đã có hàng chưa. Mẩy tiếp tục thúc giục Tông thực hiện kế hoạch vì các con sắp về ăn Tết.

Ngày 17/1/2022, Tông thông báo hai ngày sau sẽ có ma túy, hẹn anh K. vào ban đêm tại nơi vắng.

Mẩy yêu cầu Tông mua hai đôi găng tay và một sim điện thoại mới. Ngày 18/1, Tông dùng số mới hẹn anh K. khoảng 22h hôm sau đến nhận ma túy trên một tuyến đường liên bản ở xã Mù Sang.

Khoảng 19h ngày 19/1/2022, Mẩy mang theo túi nilon màu xanh, găng tay, cuộn băng dính và thanh kim loại. Tại một ngã ba, người phụ nữ dùng đất, nilon và băng dính làm gói ma túy giả rồi đưa cho Tông cất trong người. Cả hai đi tiếp đến đoạn cua gấp, đợi anh K. tới.

Chuỗi vật chứng và quá trình lần theo người vợ bỏ trốn

Gây án xong, Mẩy rời hiện trường được khoảng 300-400m thì ném thanh kim loại xuống ta luy âm. Tại một cây cầu thuộc bản Hợp I, xã Dào San, Tông đập vỡ màn hình chiếc điện thoại của anh K. rồi ném xuống khe suối cùng ba chiếc găng tay.

Về nhà, hai người thay quần áo. Sáng hôm sau, Tông ném giày, tất và cuộn băng dính xuống rãnh nước sau vườn.

Sau khi được triệu tập, Tông khai nhận hành vi và cùng lực lượng chức năng truy tìm vật chứng. Cơ quan điều tra thu giữ thanh kim loại tại bản Sàng Sang; chiếc điện thoại cùng ba găng tay tại bản Hợp I.

Gần nhà Tông, lực lượng chức năng tìm thấy cuộn băng dính, hai đôi giày và ba chiếc tất. Khám xét phòng trọ, cơ quan điều tra thu giữ một bọc đất quấn bằng nilon và băng dính. Tại hiện trường, một gói nilon màu xanh chứa đất cũng được phát hiện.

TAND tỉnh Lai Châu xét xử lưu động vụ án. Ảnh: Thu Trang

Kết quả giám định pháp y xác định nạn nhân có nhiều tổn thương tại vùng đầu, mặt và cổ do vật tày cứng tác động nhiều lần; nguyên nhân tử vong là đa chấn thương.

Cơ quan chuyên môn còn thu được dữ liệu ADN đầy đủ của một phụ nữ trên một số mẫu vật. Khi đối chiếu với ADN của bà Tẩn Tả M. (mẹ đẻ Tẩn Ú Mẩy), kết quả xác định người để lại ADN có quan hệ huyết thống mẹ - con với bà này.

Kết hợp với lời khai của Tông và chuỗi vật chứng, kết quả giám định là một trong những căn cứ quan trọng làm rõ sự liên quan của Mẩy.

Trong khi Tông bị triệu tập, Mẩy bỏ trốn. Theo hồ sơ, người phụ nữ khai có ý định sang Lào, sau đó sang Trung Quốc lấy chồng và trốn ở đó lâu dài.

Ngày 19/8/2022, đúng 7 tháng sau vụ án mạng, Mẩy bị bắt theo quyết định truy nã. Sau khi bị bắt, người phụ nữ này không hợp tác, khai báo gian dối, quanh co và chối tội.

Ngày 8 và 9/9/2022, Tông và Mẩy được đưa trở lại hiện trường để thực nghiệm trong điều kiện ánh sáng, thời tiết tương đồng với thời điểm xảy ra vụ án.

Từ lời khai, vật chứng, kết quả khám nghiệm, giám định ADN và thực nghiệm điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu kết luận có đủ căn cứ đề nghị truy tố Phàn Sần Tông và Tẩn Ú Mẩy về tội Giết người.