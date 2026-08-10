Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Cần Thơ cho biết, đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan vụ trộm chó và chống trả lực lượng làm nhiệm vụ, khiến một cán bộ công an bị thương.

Hai đối tượng Nguyễn Tấn Lợi và Nguyễn Hoàng Mỹ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h ngày 8/8, Tổ tuần tra Công an xã An Thạnh (TP Cần Thơ) tuần tra trên các tuyến đường thuộc địa bàn.

Khi đến khu vực ấp Phước Hòa A, tổ công tác phát hiện 4 người đi trên 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn. Nhóm này mang theo một bao vải chứa chó. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành, ném lại bao vải rồi tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao.

Trong quá trình bị truy bắt, một đối tượng sử dụng súng tự chế tấn công lực lượng công an, khiến Thượng úy Trần Ngọc Lợi bị thương ở vùng ngực phải. Sau đó, nhóm này tiếp tục tăng ga bỏ chạy theo hướng cầu Đại Ngãi 2.

Thượng úy Lợi được đồng đội đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu, điều trị.

Hai đối tượng Lê Minh Toàn và Trần Phúc Hậu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Súng tự chế thu giữ từ các đối tượng. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

3 con chó bị các đối tượng bắn trộm. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Ngay sau vụ việc, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo Phòng CSHS khẩn trương triển khai lực lượng truy xét, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Chưa đầy 19 giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng gồm Nguyễn Tấn Lợi (42 tuổi) và Nguyễn Hoàng Mỹ (22 tuổi, cùng trú tại Cần Thơ).

Hai đối tượng còn lại là Lê Minh Toàn (32 tuổi, trú tại Vĩnh Long) và Trần Phúc Hậu (46 tuổi, trú tại Cần Thơ) cũng lần lượt bị bắt giữ.

Công an thu giữ tang vật gồm 3 con chó đã chết, 4 khẩu súng tự chế dùng để bắn chó cùng một số tang vật khác.

Phòng CSHS đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.