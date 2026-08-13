Ngày 13/8, VKSND Đắk Lắk cho biết VKSND khu vực 7 vừa kiểm sát việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1967; trú tại xã M’Đrắk; chủ Doanh nghiệp tư nhân TS) về hành vi trốn thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, trang sức.

Nguyễn Thị Thanh Nga (áo đen) bị khởi tố về tội "Trốn thuế". Ảnh: VKS

Kết quả điều tra ban đầu, Doanh nghiệp tư nhân TS được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 16/5/1995. Ngành nghề kinh doanh chính là mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ và mua bán bạc.

Trong năm 2024 và 2025, bà Nga đã sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ hoạt động mua bán vàng, bạc, trang sức nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin cho kế toán để ghi chép sổ sách, xuất hóa đơn và kê khai thuế.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định số tiền thuế bị trốn hơn 431 triệu đồng, gồm thuế GTGT hơn 154 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 277 triệu đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nga về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.