Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thanh Hoài (SN 1978, ngụ phường Cái Khế, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thanh Hoài. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Casala Duyên Hải được thành lập vào tháng 12/2022, đăng ký kinh doanh tại khóm 3, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (nay là phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long). Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng và buôn bán thực phẩm.

Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh với vai trò Phó giám đốc được ủy quyền, trong quý 1 và quý 2/2023, Phan Thanh Hoài bị cáo buộc trực tiếp mua cát san lấp trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Sau đó, Hoài tìm mua 14 hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa số hàng hóa đã mua. Các hóa đơn này tiếp tục được sử dụng để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Theo cơ quan điều tra, hành vi trên đã giúp Phan Thanh Hoài trốn số tiền thuế hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý Phan Thanh Hoài và những người liên quan theo quy định pháp luật.